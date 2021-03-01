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На озере Болецкое прошли соревнования по зимнему лову рыбы
01.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На озере Болецкое в Городокском районе собрались любители зимнего лова рыбы. Здесь состоялся областной этап конкурса. Он объединил 8 команд из северного региона. Это победители районных и межрайонных отборов, которые прошли этой зимой. Соревновались участники в командном и личном зачетах. Победители получили снаряжение для зимней рыбалки.
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На озере Болецкое в Городокском районе собрались любители зимнего лова рыбы. Здесь состоялся областной этап конкурса. Он объединил 8 команд из северного региона....
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