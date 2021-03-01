В учреждении образования № 56 устроили проводы зимы

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Шумно и весело в столичной школе зазывали весну. В учреждении образования № 56 в преддверии Масленицы устроили проводы зимы. С концертом, костюмированными номерами. На спортивных площадках ученики проверяли силу и ловкость. Во дворе школы все желающие смогли прокатиться на телеге, запряженной лошадью. Вместе с родителями учащиеся потягались и в кулинарном искусстве на лучшие блины.