Задержан мужчина, угрожавший пистолетом милиционеру

Источник материала: БT

В Минске задержали мужчину с пневматикой - теперь он фигурант по делу об угрозе сотруднику милиции. Инцидент произошел 27 февраля возле посольства Кубы. Мужчина подошел к посту охраны и постучал пистолетом в окно. Еще до приезда наряда милиционеру удалось самостоятельно задержать минчанина. Изначально тот не пояснил причину своего поступка, однако позже рассказал, что купил пневматический пистолет в торговом центре Минска для самообороны. И, якобы, угрожать не собирался - просто хотел продемонстрировать оружие.