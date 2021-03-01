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Задержан мужчина, угрожавший пистолетом милиционеру
01.03.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске задержали мужчину с пневматикой - теперь он фигурант по делу об угрозе сотруднику милиции. Инцидент произошел 27 февраля возле посольства Кубы. Мужчина подошел к посту охраны и постучал пистолетом в окно. Еще до приезда наряда милиционеру удалось самостоятельно задержать минчанина. Изначально тот не пояснил причину своего поступка, однако позже рассказал, что купил пневматический пистолет в торговом центре Минска для самообороны. И, якобы, угрожать не собирался - просто хотел продемонстрировать оружие.
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В Минске задержали мужчину с пневматикой - теперь он фигурант по делу об угрозе сотруднику милиции. Инцидент произошел 27 февраля возле посольства Кубы. Мужчина...
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