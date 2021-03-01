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В БЖД рассказали, почему по пути из Гомеля в Минск поломался «Штадлер»
01.03.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской железной дороге
Напомним, 16 февраля в семь утра поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель-Минск выехал из областного центра, но через 40 минут
В 11 часов, когда стало ясно, что состав дальше ехать не сможет, его пассажиров пересадили в другой электропоезд и отправили в Минск. Люди приехали в столицу с опозданием более чем на 3,5 часа.
Белорусская железная дорога после проведенного служебного расследования назвала причину поломки — конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем.
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В 11 часов, когда стало ясно, что состав дальше ехать не сможет, его пассажиров пересадили в другой электропоезд и отправили в Минск. Люди приехали в столицу с...
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