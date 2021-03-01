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В БЖД рассказали, почему по пути из Гомеля в Минск поломался «Штадлер»

01.03.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской железной дороге рассказали почему 16 февраля поломался «Штадлер».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Напомним, 16 февраля в семь утра поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 707 Гомель-Минск выехал из областного центра, но через 40 минут остановился на перегоне Салтановка-Хальч из-за технической неисправности.

В 11 часов, когда стало ясно, что состав дальше ехать не сможет, его пассажиров пересадили в другой электропоезд и отправили в Минск. Люди приехали в столицу с опозданием более чем на 3,5 часа.

Белорусская железная дорога после проведенного служебного расследования назвала причину поломки — конструктивный недостаток клапана компрессорной установки, допущенный производителем.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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В 11 часов, когда стало ясно, что состав дальше ехать не сможет, его пассажиров пересадили в другой электропоезд и отправили в Минск. Люди приехали в столицу с...
 
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