За месяц почти сто человек получили сроки по «политическим» делам

Источник материала: Tut.by

Белорусские правозащитники подвели итоги судебных процессов в отношении оппонентов власти. За февраль 2021 года осуждено не менее 102 человек, 49 получили лишение свободы (трое из них — несовершеннолетние подростки), 47 получили ограничение свободы, по три человека — штраф и арест. Некоторые обвиняемые заявили, что во время следствия к ним применяли пытки, однако суды оставили без внимания данные факты.



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Больше всего приговоров по делам, связанным с выражением политической позиции, вынесено в Минске и Минской области. Самые популярные статьи:

ст. 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) — 40 случаев;

ст. 369 УК (оскорбление представителя власти) — 18 случаев;

ст. 364 УК (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника ОВД) — 15 случаев;

ст. 293 УК (массовые беспорядки) — 12 случаев;

ст. 339 УК (хулиганство) — 10 случаев.

Самое суровое наказание в феврале 2021 года получил житель Бреста Александр Кордюков — 10 лет лишения свободы за сопротивлением милиции с применением насилия, убитый Геннадий Шутов по этому же делу признан виновным посмертно.

Реальные сроки лишения свободы суды назначали и несовершеннолетним обвиняемым: Никита Золотарев осужден на 6 лет, Виталий Прохоров и Дмитрий Стрижак — на 2 года каждый.

По мнению правозащитников, вызывает сомнение обоснованность обвинительных приговоров, в частности, по ст. 293 УК (массовые беспорядки):

— В научно-практическом комментарии к Уголовному кодексу, который является настольной книгой для каждого следователя, указано, что «массовые беспорядки в смысле ст. 293 должны сопровождаться насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением властям. Иные действия участников толпы, проявившиеся в нарушении общественного порядка, влекут административную ответственность, а в случае грубого нарушения общественного порядка могут быть привлечены к ответственности по ст. 339 или 342». Изучение общедоступных видеороликов позволяет сделать вывод о том, что участники акций протеста против фальсификации выборов не совершали преступления, которое можно было бы охарактеризовать как «массовые беспорядки». Светошумовые гранаты и резиновые пули использовались спецподразделениями МВД при разгоне мирных акций протеста. Некоторые случаи насилия демонстрантами против сотрудников полиции требуют оценки законности действий правоохранительных органов по прекращению мирных собраний. Выход на проезжую часть во время митинга, брошенный в милиционера цветок, выкатывание тележек с покупками на проезжую часть, безуспешные попытки сдвинуть металлические заборы не могут быть расценены как действия, составляющие объективную сторону преступления «массовые беспорядки». Суды в таких случаях выносят решения только на основании предположений, что несовместимо с нормами Уголовно-процессуального кодекса.

Ст. 342 УК правозащитники называют «народной» — именно ее использовали чаще всего против оппонентов власти.

— Крах правовой системы, фальсификация президентских выборов, жестокость в отношении протестующих и дальнейшая безнаказанность виновных, отказ государства выполнять свои международные обязательства в области прав человека вызвали волну неприятия в белорусском обществе, — считают эксперты. — Мирное осуществление права на собрания и выражение мнения (выход участников акций на проезжую часть, нахождение в сцепке, выкрикивание лозунгов, хлопки в ладоши) не может быть основанием для уголовного преследования.