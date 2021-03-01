|
За месяц почти сто человек получили сроки по «политическим» делам
01.03.2021 14:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белорусские правозащитники
Больше всего приговоров по делам, связанным с выражением политической позиции, вынесено в Минске и Минской области. Самые популярные статьи:
Самое суровое наказание в феврале 2021 года
Реальные сроки лишения свободы суды назначали и несовершеннолетним обвиняемым: Никита Золотарев
По мнению правозащитников, вызывает сомнение обоснованность обвинительных приговоров, в частности, по ст. 293 УК (массовые беспорядки):
— В научно-практическом комментарии к Уголовному кодексу, который является настольной книгой для каждого следователя, указано, что «массовые беспорядки в смысле ст. 293 должны сопровождаться насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества, вооруженным сопротивлением властям. Иные действия участников толпы, проявившиеся в нарушении общественного порядка, влекут административную ответственность, а в случае грубого нарушения общественного порядка могут быть привлечены к ответственности по ст. 339 или 342». Изучение общедоступных видеороликов позволяет сделать вывод о том, что участники акций протеста против фальсификации выборов не совершали преступления, которое можно было бы охарактеризовать как «массовые беспорядки». Светошумовые гранаты и резиновые пули использовались спецподразделениями МВД при разгоне мирных акций протеста. Некоторые случаи насилия демонстрантами против сотрудников полиции требуют оценки законности действий правоохранительных органов по прекращению мирных собраний. Выход на проезжую часть во время митинга, брошенный в милиционера цветок, выкатывание тележек с покупками на проезжую часть, безуспешные попытки сдвинуть металлические заборы не могут быть расценены как действия, составляющие объективную сторону преступления «массовые беспорядки». Суды в таких случаях выносят решения только на основании предположений, что несовместимо с нормами Уголовно-процессуального кодекса.
Ст. 342 УК правозащитники называют «народной» — именно ее использовали чаще всего против оппонентов власти.
— Крах правовой системы, фальсификация президентских выборов, жестокость в отношении протестующих и дальнейшая безнаказанность виновных, отказ государства выполнять свои международные обязательства в области прав человека вызвали волну неприятия в белорусском обществе, — считают эксперты. — Мирное осуществление права на собрания и выражение мнения (выход участников акций на проезжую часть, нахождение в сцепке, выкрикивание лозунгов, хлопки в ладоши) не может быть основанием для уголовного преследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые обвиняемые заявили, что во время следствия к ним применяли пытки, однако суды оставили без внимания данные факты.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)