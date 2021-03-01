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Новые электронные проездные хотят ввести в Бресте

01.03.2021 14:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. В Бресте работают над внедрением новых электронных проездных билетов, заявил в понедельник глава городского исполкома Александр Рогачук.

"В настоящее время прорабатываем возможность внедрения в городе новых видов электронных проездных билетов. Совместно с разработчиками приложений TIX, Cashew и Оплати работаем над различными вариантами", – написал Рогачук в своем Telegram-канале.

Отмечается, что проездные будут на 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 60 поездок. Их также можно будет купить на 1, 3, 7 и 10 календарных дней. Притом как общий, так и с разделением на троллейбус и автобус.

Появится месячный проездной, а также – месячный "рабочего дня" (общие и с разделением на вид транспорта).

Ранее мэр Бреста заявил о том, что в городе уже в 2021 году появится электробус. Сейчас прорабатываются варианты приобретения пилотного экземпляра.

Новый транспорт будет ездить по маршруту Центральная городская больница – автовокзал.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Ранее мэр Бреста Александр Рогачук анонсировал появление в городе над Бугом электробуса в текущем году.
 
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