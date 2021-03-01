Источник материала: Sputnik Беларусь

Передвигаться по белорусским лесам немецкие войска опасались уже с первых дней войны. Но к концу 1942-го вовсе старались их обходить. Именно с этого момента красноармейцы, оказавшиеся в окружении, партработники и местные жители объединились в отряды народных мстителей. В Минской области грозным очагом сопротивления стала партизанская бригада "Разгром".

Прирожденные умельцы

С какой поры в Беларуси начали формироваться первые отряды партизан, не берется установить не один историк. Вопрос спорный. Установленный факт – отряд Коржа. Василий Захарович, согласно документальным сведениям, создал свое соединение 26 июня 1941 года по подпольному прозвищу "Отряд Комарова".

© Sputnik Алексей Болотов Партизанское изобретение - орудие снято с танка Т-26 и установлено на лафет с колесами от сеялки. Эта пушка участвовала в партизанском параде в Минске

Но массовое зарождение партизанского движения в Беларуси приходится на весну 1942-го. Среди главных причин воодушевления народных мстителей – битва за Москву. В мае в Минской области сформирован отряд "Искра". Подразделение возглавил Владимир Дерябин. Сирота. Его воспитывали в Ташкенте в детском доме. До призыва в армию он успел поработать в паровозно-вагонном депо. А с 1939 года служил в Вильнюсе. "Володькин отряд" вначале насчитывал всего 18 человек. А на вооружении были несколько винтовок Мосина, наганы и пулемет.

Впрочем, арсенал "Искры" по сей день хранится в музее Истории Великой Отечественной войны. Пушка на колесах от сеялки участвовала в параде в Минске 16 июля 1944 года. Изобретение – исключительно Дерябина. Орудие сняли с танка Т-26. Лафет сварили прямо в лесу. А в качестве бойка использовали штык. Железнодорожное прошлое командира помогло при прицеливании: Дерябин точно знал, куда необходимо попасть, чтобы вывести эшелон из строя.

Многонациональные белорусы

Среди музейных экспонатов сохранился шарф Гантая Ташниязова. С его именем связаны диверсии "Искры" на железной дороге. Уроженец Узбекистана воевал во многонациональном отряде - адыгейцы, азербайджанцы, украинцы - всего представители 15 республик. Каждый третий – комсомолец. Суровую зиму 41-42 годов в белорусских лесах пережили немногие. Те, кто смог спастись начали мстить немцам.

По иронии судьбы, Гантай Ташниязов в июне 1941 должен был демобилизоваться из Минска и вернуться в Ташкент. Но новым штабом для него стали четыре шалаша посреди леса между деревнями Жеремец и Микуличи в Березинском районе Минской области.

Распространенное мнение, будто партизаны жили в землянках, является заблуждением. В болотистой местности такое сооружение мгновенно затапливалось. Так что укрытие искали на поверхности. К осени 42-го "Искра", "Знамя" и "Разгром" объединились в бригаду. А к лету 1943-го подразделение пополнили "имени Суворова", "Родина" и "Мститель". Совместно партизанам удавалось контролировать Смолевичский, Борисовский и Червенский районы. По сути, свыше 1700 бойцов "Разгрома" находились на самом острие группы армии "Центр".

© Sputnik Алексей Болотов Гантай Ташниязов в июне 1941-го должен был демобилизоваться, но в планы вернуться в родной Узбекистан вмешалась война

Ни дня без подвига

В самом начале войны родители Гантая Ташниязова получили письмо. Конверт со вложенным листом содержал фразу "Пропал без вести". Родные не знали, что до 1944 года Гантай возглавлял диверсионную группу в бригаде "Разгром". На его личном счету 18 пущенных под откос эшелонов, которые не дошли до фронта.

В феврале 1944 года группа под руководством Ташниязова нарвалась на облаву полицейских Петровичского гарнизона. Гантай оказался тяжело ранен и приказал бойцам уходить. Партизана похоронили в деревне Кленник Смолевичского района. А в 1975-м решено было увековечить не только память об отважном бойце, но и всей истории "Разгрома".

Из леса на фронт

1 июля 1944 года у деревни Забашевичи партизаны "Разгрома" встретили танкистов 3-го Белорусского фронта. Партизаны отправились в Минск, где приняли участие в знаменитом параде белорусских народных мстителей. Вскоре "лесное ополчение" пополнило регулярную армию. Около 200 тысяч подпольщиков и партизан отправились на освобождение Европы.

© Sputnik Алексей Болотов Музеи по всей стране хранят многочисленные экспонаты, переданные партизанами

Судьба Гантая Ташниязова до 1967 года оставалась для родственников неизвестной. Как оказалось, письмо и ходатайство о присуждении награды сгорело в сбитом самолете. Командир Владимир Дерябин смог рассказать историю отважного диверсанта лишь в 1967-м. А в 1975 из Минска в урочище Стриево переместили памятник "Раненому партизану". Но кто-то посчитал, что скульптура не отвечает духу истории. Монумент перенесли на партизанское кладбище. А на месте штаба "Разгрома" возвели каменные автоматы с названиями шести отрядов.

В 2016-м во время урагана "Раненый партизан" был разрушен, а затем бесследно исчез. Восстановить историческую справедливость намерены белорусы и россияне. Проект "Тропами победы" ставит цель воссоздать историю партизанского движения в Беларуси. В благотворительной акции сможет принять участие любой желающий.

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