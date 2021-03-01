|
В Бресте заметили редкую для Беларуси птицу
01.03.2021 15:06 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Редкую для Беларуси птицу — синьгу — заметил брестчанин Виталий Некрашевич.
Синьгу на противоположном от городской набережной берегу реки Мухавец Виталий сфотографировал 25 февраля. Снимки птицы он разместил на
В Беларуси синьга — редкий «транзитный» вид в период сезонных миграций, сообщает портал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заметили ее на реке Мухавец.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)