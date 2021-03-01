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В Бресте заметили редкую для Беларуси птицу

01.03.2021 15:06 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Редкую для Беларуси птицу — синьгу — заметил брестчанин Виталий Некрашевич.


Фото: Виталий Некрашевич

Синьгу на противоположном от городской набережной берегу реки Мухавец Виталий сфотографировал 25 февраля. Снимки птицы он разместил на своей странице в соцсети.

В Беларуси синьга — редкий «транзитный» вид в период сезонных миграций, сообщает портал «Птицы городов». В период миграций встречается в том числе на водоемах в пределах населенных пунктов.

 
 
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