В Бресте заметили редкую для Беларуси птицу

Источник материала: Tut.by

Редкую для Беларуси птицу — синьгу — заметил брестчанин Виталий Некрашевич.

Синьгу на противоположном от городской набережной берегу реки Мухавец Виталий сфотографировал 25 февраля. Снимки птицы он разместил на своей странице в соцсети .

В Беларуси синьга — редкий «транзитный» вид в период сезонных миграций, сообщает портал «Птицы городов» . В период миграций встречается в том числе на водоемах в пределах населенных пунктов.