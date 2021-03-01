В Новогрудке кто-то расстрелял из пневматики собаку. Пес умер, волонтеры обратились в милицию

Источник материала: Tut.by

В Новогрудке неизвестные расстреляли из пневматического оружия собаку. Пес умер, а волонтеры обратились с заявлением в милицию. Новогрудские защитники животных говорят, что это не единичный случай жестокого обращения с животными в городе.



Фото: vk.com/vpphutor

Хозяйка новогрудского временного пункта передержки «Хутор» Ольга Шот рассказала, что все произошло днем в минувшую пятницу на поле по улице Советской.

— По словам очевидцев, около собаки остановился серебристый KIA. В автомобиле были молодые люди, они подозвали собаку, а потом начали стрелять. Свидетели видели, что стреляли с переднего сиденья. Одна из местных жительниц начала кричать, чтобы они остановились. Потом она сильно все это переживала и даже не смогла рассказать нам о произошедшем. Другие люди подбежали к собаке, когда машина уже уехала. Меня в тот момент там не было, я подъехала позже, когда люди стали нам звонить. Все произошло днем, то есть те, кто стрелял, вообще никак не прятались, но когда вокруг стали собираться люди, они захлопнули дверцы машины и уехали. Поле, где все произошло, находится за большим магазином, с другой стороны — частный сектор, где часто отпускают собак просто погулять на улице. Местные жители говорили, что данный пес тоже домашний, иногда гуляет на пустыре. Глуховат, и никто не видел, чтобы он проявлял к кому-нибудь агрессию, — говорит Ольга.









Волонтеры забрали собаку, но, к сожалению, пес умер по дороге в клинику. Судя по рентгеновским снимкам, в собаку стреляли несколько раз из пневматики, одна из пулек попала животному в легкое.

— Собака просто захлебнулась кровью. К сожалению, спасти его не удалось — он умер у меня на руках. Во время осмотра выяснилось, что это старая собака — у него катаракта на глазах, нет зубов. Ему было лет 15, — говорит Ольга.

Новогрудские волонтеры говорят, что за последний месяц от неизвестных стрелков в городе пострадало по крайней мере 21 животное — под пули попадали коты и собаки.

— Кто-то выжил, кто-то умер сразу, кто-то чуть позже — от осложнений. А ранее в городе кто-то раскидывал отраву в местах, где гуляют животные, потом начали привозить голубей, пострадавших от пуль. Мы не знаем, кто все это делает, — говорят волонтеры.

Они рассказывают, что в Новогрудке бродячих животных уже какое-то время специальные службы не отстреливают, а привозят в приют по договоренности с волонтерами, которые потом ухаживают за собаками и котами, находят им новый дом.

Волонтеры предполагают, что такой метод отлова безнадзорных зверей мог кому-то не понравиться.

— Мы не знаем, делает ли это все один человек или группа людей. Однако это все происходит в городе уже несколько месяцев. Этот старенький пес — один из многих пострадавших животных. Мы уверены, что проблема несколько шире — многие хозяева отпускают своих собак на самовыгул. Они могут сбиться в стаи. Конечно, это все может пугать людей, которые вызывают отлов. А некоторые, видимо, решили другим способом убрать собак с улиц. Однако стоит отметить, что у нас в последнее время не было случаев, чтобы собаки нападали на людей. Да, во время так называемых собачьих свадеб они могут быть агрессивными. Однако именно бродячих животных в Новогрудке очень мало — практически все эти животные, которых выпустили погулять. Есть и те собаки и коты, которые были когда-то домашними, а потом их выбросили. Но все это не значит, что собаку вот так надо расстреливать среди белого дня в людном месте, — говорит Ольга.

Она написала заявление в милицию с просьбой разобраться в данной ситуации.

— Проблема еще в том, что законы, касающиеся животных, очень плохо работают и наказания минимальные, поэтому люди, если брать этот последний случай с расстрелянным псом, не опасаются, что им что-то за это будет, — говорят волонтеры.

— Да, в Новогрудке была обнаружена собака, которая потом умерла. Жительница Новогрудка написала заявление в милицию. Сейчас правоохранители проводят проверку и разбираются в произошедшем, — прокомментировал начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.