До 3 тысяч рублей в сутки: Беларусбанк вводит лимит на операции с карточками

Данное решение финансовым учреждением было принято, чтобы уберечь деньги клиентов от мошенников.
Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания банк устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием карточек", – сказали в Беларусбанке.
С 1 марта ограничение в размере трех тысяч рублей в календарные сутки будет действовать для следующих операций (без физического использования карточки):
отправки переводов (кроме переводов между карточками банка одного клиента и на карточки банка "любимых" личных номеров)
оплаты в банковских, телекоммуникационных, финансовых, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812 (продажа телефонов), 4813 (услуги телефонной связи), 4814 (телекоммуникационные услуги), 4816 (телекоммуникационные услуги), 4829 (денежные переводы), 4899 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 4900 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 6012 (финансовые институты - торговля и услуги), 6050 (денежные переводы, дорожные чеки), 6051 (нефинансовые учреждения – квази-кэш), 6211 (ценные бумаги – брокеры/дилеры, а также 6540 (Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend), но кроме операций открытия и пополнения on-line депозитов и покупки облигаций
В банке рассказали, что это ограничение клиент может отменить, позвонив в контакт-центр банка или написав заявление.