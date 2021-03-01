ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До 3 тысяч рублей в сутки: Беларусбанк вводит лимит на операции с карточками

01.03.2021 16:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Беларусбанк вводит лимиты на некоторые операции с банковскими карточками, сообщили в понедельник в отделе коммуникаций банка.

© Sputnik
Антирекорд айтишника из Гродно: перечислил мошенникам с карты 75 тысяч

Данное решение финансовым учреждением было принято, чтобы уберечь деньги клиентов от мошенников.

Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания банк устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием карточек", – сказали в Беларусбанке.

С 1 марта ограничение в размере трех тысяч рублей в календарные сутки будет действовать для следующих операций (без физического использования карточки):

  • отправки переводов (кроме переводов между карточками банка одного клиента и на карточки банка "любимых" личных номеров)
  • оплаты в банковских, телекоммуникационных, финансовых, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812 (продажа телефонов), 4813 (услуги телефонной связи), 4814 (телекоммуникационные услуги), 4816 (телекоммуникационные услуги), 4829 (денежные переводы), 4899 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 4900 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 6012 (финансовые институты - торговля и услуги), 6050 (денежные переводы, дорожные чеки), 6051 (нефинансовые учреждения – квази-кэш), 6211 (ценные бумаги – брокеры/дилеры, а также 6540 (Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend), но кроме операций открытия и пополнения on-line депозитов и покупки облигаций

В банке рассказали, что это ограничение клиент может отменить, позвонив в контакт-центр банка или написав заявление.

Читайте также:

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В банке рассказали, что это ограничение клиент может отменить, позвонив в контакт-центр банка или написав заявление.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новогрудке кто-то расстрелял из пневматики собаку. Пес умер, волонтеры обратились в милицию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by