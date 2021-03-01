До 3 тысяч рублей в сутки: Беларусбанк вводит лимит на операции с карточками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Беларусбанк вводит лимиты на некоторые операции с банковскими карточками, сообщили в понедельник в отделе коммуникаций банка.

Данное решение финансовым учреждением было принято, чтобы уберечь деньги клиентов от мошенников.

Для минимизации случаев хищения денежных средств со счетов путем получения мошенниками от клиентов информации для входа в системы дистанционного банковского обслуживания банк устанавливает ряд ограничений при совершении операций с использованием карточек", – сказали в Беларусбанке.

С 1 марта ограничение в размере трех тысяч рублей в календарные сутки будет действовать для следующих операций (без физического использования карточки):

отправки переводов (кроме переводов между карточками банка одного клиента и на карточки банка "любимых" личных номеров)

оплаты в банковских, телекоммуникационных, финансовых, компьютерных, информационных сервисах с МСС-кодами 4812 (продажа телефонов), 4813 (услуги телефонной связи), 4814 (телекоммуникационные услуги), 4816 (телекоммуникационные услуги), 4829 (денежные переводы), 4899 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 4900 (кабельные и другие платные телевизионные услуги), 6012 (финансовые институты - торговля и услуги), 6050 (денежные переводы, дорожные чеки), 6051 (нефинансовые учреждения – квази-кэш), 6211 (ценные бумаги – брокеры/дилеры, а также 6540 (Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend), но кроме операций открытия и пополнения on-line депозитов и покупки облигаций

В банке рассказали, что это ограничение клиент может отменить, позвонив в контакт-центр банка или написав заявление.

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