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Гулянья накануне масленичной недели

01.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Перетягивали канат, под танцы и пения водили хороводы - минские школьники кликали весну. В 56-й школе зиму провели праздничным концертом. Программа насыщенная: яркие постановки и костюмированные номера. На спортивных площадках ученики проверяли силу и ловкость. Наиболее активных участников награждали сладкими призами. Развлечения в  последние дни зимы дети придумывали сами, но не без помощи педагогов.

Ученики вместе с родителями посоревновались в кулинарном мастерстве. В школе провели конкурс на самые вкусные и румяные блины. Акцент жюри  не только на вкус, но и на презентацию. К приготовлению оладий подошли ответственно.

А во дворе школы развернули импровизированный ипподром. Все желающие смогли проехаться на телеге, запряженной лошадью.

 
 
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Перетягивали канат, под танцы и пения водили хороводы - минские школьники кликали весну. В 56-й школе зиму провели праздничным концертом. Программа насыщенная: яркие...
 
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