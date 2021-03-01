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Последний календарный день зимы в Минске проводили гонкой на лыжах
01.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСпортивный праздник объединил любителей спорта всех возрастов и профессионалов белорусской сборной. В программе - индивидуальные гонки в свободном стиле на 5 и 25 километров. Для юных лыжников отдельный забег - на 800 метров. Репортаж Татьяны Божко.
Скорость, ловкость и внимательность демонстрировали участники горячей лыжной гонки. В таком спортивном формате в Веснянке прощались с зимой.
Чтобы последний зимний день получился ярким и запоминающимся, сложились все условия - вьюга и довольно ощутимый мороз. Но здесь говорят, что настоящих любителей зимних забав никакая погода не испугает!
На старт выходили как профессионалы, так и любители разного возраста. Отдельный забег на 800 метров организовали для самых маленьких, для остальных были подготовлены две эстафеты - на 5 и 25 километров. В гонке участвовали и семейные команды.
Роману Огороднику всего 16. В лыжном спорте он уже восемь лет. За это время приобрел хороший опыт в гонках на разные дистанции.
Организаторы снежной эстафеты позаботились обо всех участниках спортивного праздника. Прежде всего - о качестве лыжни, а еще - о развлечениях для болельщиков. Здесь можно было согреться горячим кофе и подкрепиться солдатской кашей.
Кроме заряда бодрости, все участники снежной эстафеты получили на память красивые и колоритные зимние фотоснимки. А победителей гонки на финише ждали призы и медали.
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Спортивный праздник объединил любителей спорта всех возрастов и профессионалов белорусской сборной. В программе - индивидуальные гонки в свободном стиле на 5 и 25...
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