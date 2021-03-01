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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последний календарный день зимы в Минске проводили гонкой на лыжах Спортивный праздник объединил любителей спорта всех возрастов и профессионалов белорусской сборной. В программе - индивидуальные гонки в свободном стиле на 5 и 25...

Спортивный праздник объединил любителей спорта всех возрастов и профессионалов белорусской сборной. В программе - индивидуальные гонки в свободном стиле на 5 и 25 километров. Для юных лыжников отдельный забег - на 800 метров. РепортажСкорость, ловкость и внимательность демонстрировали участники горячей лыжной гонки. В таком спортивном формате в Веснянке прощались с зимой.Чтобы последний зимний день получился ярким и запоминающимся, сложились все условия - вьюга и довольно ощутимый мороз. Но здесь говорят, что настоящих любителей зимних забав никакая погода не испугает!На старт выходили как профессионалы, так и любители разного возраста. Отдельный забег на 800 метров организовали для самых маленьких, для остальных были подготовлены две эстафеты - на 5 и 25 километров. В гонке участвовали и семейные команды.Роману Огороднику всего 16. В лыжном спорте он уже восемь лет. За это время приобрел хороший опыт в гонках на разные дистанции.Организаторы снежной эстафеты позаботились обо всех участниках спортивного праздника. Прежде всего - о качестве лыжни, а еще - о развлечениях для болельщиков. Здесь можно было согреться горячим кофе и подкрепиться солдатской кашей.Кроме заряда бодрости, все участники снежной эстафеты получили на память красивые и колоритные зимние фотоснимки. А победителей гонки на финише ждали призы и медали.