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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском дворцово-парковом ансамбле наградили лучших милиционеров региона Благодарственные письма от Президента, медали "За безупречную службу" и "Отличие", новые звания и грамоты городского и областного уровня. Всего более 60 наград. Их...

Благодарственные письма от Президента, медали "За безупречную службу" и "Отличие", новые звания и грамоты городского и областного уровня. Всего более 60 наград. Их обладателями стали сотрудники органов внутренних дел в разных сферах: от инспекторов ДПС, оперуполномоченных до представителей инспекции по делам несовершеннолетних. В числе лучших около 10 представительниц прекрасного пола.По итогам 2020 правоохранители Гомельской области раскрыли все убийства и преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений. По числу разбоев и хулиганству отмечено снижение.