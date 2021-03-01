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В Гомельском дворцово-парковом ансамбле наградили лучших милиционеров региона
01.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБлагодарственные письма от Президента, медали "За безупречную службу" и "Отличие", новые звания и грамоты городского и областного уровня. Всего более 60 наград. Их обладателями стали сотрудники органов внутренних дел в разных сферах: от инспекторов ДПС, оперуполномоченных до представителей инспекции по делам несовершеннолетних. В числе лучших около 10 представительниц прекрасного пола.
Ольга Трушина, старший участковый инспектор ИДН Советского РОВД г. Гомеля: "Для меня это было сюрпризом. Отметили меня за работу с несовершеннолетними, уже вот 13 лет. Вы знаете, инспектора по делам несовершеннолетних - это в первую очередь друзья, это не милиционеры. Это педагоги, друзья, в какой-то степени это родители. Поэтому главная наша награда - это когда ребенок действительно исправляется".
Артем Дубровский, старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома: "Прошлый год был сложным. Но мы выдержали все испытания благодаря грамотному и качественному подходу к своей службе, потому что каждый из нас любит свою работу и делает ее искренне. Для меня лично находиться в этом зале среди награжденных - большая честь. Потому что здесь собрались лучшие и достойнейшие".
По итогам 2020 правоохранители Гомельской области раскрыли все убийства и преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений. По числу разбоев и хулиганству отмечено снижение.
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Благодарственные письма от Президента, медали "За безупречную службу" и "Отличие", новые звания и грамоты городского и областного уровня. Всего более 60 наград. Их...
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