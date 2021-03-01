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В Гомельском дворцово-парковом ансамбле наградили лучших милиционеров региона

01.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Благодарственные письма от Президента, медали "За безупречную службу" и "Отличие", новые звания и грамоты городского и областного уровня. Всего  более 60 наград. Их обладателями стали сотрудники органов внутренних дел  в разных сферах: от инспекторов ДПС, оперуполномоченных  до представителей инспекции по делам несовершеннолетних. В числе лучших  около 10 представительниц прекрасного пола.

Ольга Трушина, старший участковый инспектор ИДН Советского РОВД г. Гомеля: "Для меня это было сюрпризом. Отметили меня за работу с несовершеннолетними, уже вот 13 лет. Вы знаете, инспектора по делам несовершеннолетних - это в первую очередь друзья, это не милиционеры. Это педагоги, друзья, в какой-то степени  это родители. Поэтому главная наша награда - это когда ребенок действительно исправляется".

Артем Дубровский, старший инспектор отделения информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома: "Прошлый год был сложным. Но мы выдержали все испытания благодаря грамотному и качественному подходу к своей службе, потому что каждый из нас любит свою работу и делает ее искренне. Для меня лично находиться в этом зале среди награжденных - большая честь. Потому что здесь собрались лучшие и достойнейшие".

По итогам 2020 правоохранители Гомельской области раскрыли все убийства и преступления, связанные с нанесением тяжких телесных повреждений. По числу разбоев и хулиганству отмечено снижение.

 
Теги: Гомель
 
 
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Благодарственные письма от Президента, медали "За безупречную службу" и "Отличие", новые звания и грамоты городского и областного уровня. Всего  более 60 наград. Их...
 
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