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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Первичную организацию Белорусского союза женщин создали в системе Министерства промышленности Объединить женщин с активной гражданской позицией и дать им возможность вместе реализовать свои инициативы. Первичную организацию Белорусского союза женщин ...

Объединить женщин с активной гражданской позицией и дать им возможность вместе реализовать свои инициативы. Первичную организацию Белорусского союза женщин сегодня создали в системе Министерства промышленности. Такое решение было принято во время учредительной конференции, на которой собрались представители предприятий Минпрома со всей страны. Председателем избрана Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга "Бобруйскагромаш". К слову, сегодня в системе Минпрома работает более 55 тысяч женщин. Около 5 тысяч занимают руководящие должности.Общественное объединение "Белорусский союз женщин" в этом году отметит 30-летие. Сегодня там состоят более 140 тысяч представительниц, действует свыше 4 тысяч первичных организаций.