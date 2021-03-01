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Первичную организацию Белорусского союза женщин создали в системе Министерства промышленности

01.03.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Объединить женщин с активной гражданской позицией и дать им возможность вместе реализовать свои инициативы. Первичную организацию Белорусского союза женщин  сегодня создали  в системе Министерства промышленности. Такое решение было принято во время учредительной конференции, на которой собрались представители предприятий Минпрома со всей страны. Председателем избрана  Надежда Лазаревич, генеральный директор управляющей компании холдинга "Бобруйскагромаш". К слову, сегодня в системе Минпрома работает более 55 тысяч женщин. Около 5 тысяч  занимают руководящие должности.

Надежда Лазаревич, председатель правления объединенной организации предприятий Минпрома Беларуси ОО "БСЖ": "Мы будем обсуждать не только какие-то политические, внутренние вопросы, но и развивать женщин как лидеров. Нужно приучить и показать, что в Министерстве промышленности и промышленных предприятий очень престижно и интересно работать. Сегодня мы готовы более активно участвовать в жизнедеятельности наших городов, наших предприятий и в целом в стране. Поэтому мы обзвонили, мы и обсуждали с руководителями крупных предприятий и находили там активных женщин. Это было подготовка, это не вопрос одного дня".

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин: "БСЖ сегодня  - это одна из самых сильных общественных организаций, которая фактически на деле каждый день показывает, что могут общественные организации в жизни нашей страны. Ведь это поддержка прежде всего семей, это многодетных семей и семей, в которых живут дети с какими-либо проблемами. Это поддержка одиноких людей. Это мероприятия, которые мы проводим необязательно по каким-то госпраздникам, а просто по зову души".

Общественное объединение "Белорусский союз женщин" в этом году отметит 30-летие. Сегодня там состоят более 140 тысяч представительниц, действует свыше 4 тысяч первичных организаций.

 
 
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Объединить женщин с активной гражданской позицией и дать им возможность вместе реализовать свои инициативы. Первичную организацию Белорусского союза женщин ...
 
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