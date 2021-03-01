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В витебском Медцентре начали строить физкультурно-оздоровительный центр

01.03.2021 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В витебском микрорайоне Медцентр — возле дома № 2 на улице Медицинской — начали строить физкультурно-оздоровительный центр, сообщает «Витебский курьер news».


Новый спортивный объект появится неподалеку от роддома № 2.

По паспорту объекта, заказчик строительства — индивидуальный предприниматель Ирина Никитина, генподрядчик — ОДО «Тезан». Возвести здание планируют до конца мая 2021 года. Пока работы находятся на начальной стадии.

В Медцентре живет много молодых семей с детьми. Своей школы в микрорайоне нет, поэтому местные дети по прописке относятся к СШ № 45 и № 42. На кружки и спортивные секции школьникам приходится ездить в другие районы города. Для взрослых также разнообразия нет: в Медцентре работает лишь небольшой фитнес-центр.

Жители Медцентра надеялись, что заработает банно-оздоровительный комплекс на улице Воинов-Интернационалистов, но объект превратился в долгострой.

 
Теги: Витебск
 
 
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Жители Медцентра надеялись, что заработает банно-оздоровительный комплекс на улице Воинов-Интернационалистов, но объект превратился в долгострой.
 
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