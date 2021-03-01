|
В витебском Медцентре начали строить физкультурно-оздоровительный центр
01.03.2021 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В витебском микрорайоне Медцентр — возле дома № 2 на улице Медицинской — начали строить физкультурно-оздоровительный центр,
Новый спортивный объект появится неподалеку от роддома № 2.
По паспорту объекта, заказчик строительства — индивидуальный предприниматель Ирина Никитина, генподрядчик — ОДО «Тезан». Возвести здание планируют до конца мая 2021 года. Пока работы находятся на начальной стадии.
В Медцентре живет много молодых семей с детьми. Своей школы в микрорайоне нет, поэтому местные дети по прописке относятся к СШ № 45 и № 42. На кружки и спортивные секции школьникам приходится ездить в другие районы города. Для взрослых также разнообразия нет: в Медцентре работает лишь небольшой фитнес-центр.
Жители Медцентра надеялись, что заработает
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Медцентра надеялись, что заработает банно-оздоровительный комплекс на улице Воинов-Интернационалистов, но объект превратился в долгострой.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)