В витебском Медцентре начали строить физкультурно-оздоровительный центр

Источник материала: Tut.by

В витебском микрорайоне Медцентр — возле дома № 2 на улице Медицинской — начали строить физкультурно-оздоровительный центр, сообщает «Витебский курьер news».





Новый спортивный объект появится неподалеку от роддома № 2.

По паспорту объекта, заказчик строительства — индивидуальный предприниматель Ирина Никитина, генподрядчик — ОДО «Тезан». Возвести здание планируют до конца мая 2021 года. Пока работы находятся на начальной стадии.

В Медцентре живет много молодых семей с детьми. Своей школы в микрорайоне нет, поэтому местные дети по прописке относятся к СШ № 45 и № 42. На кружки и спортивные секции школьникам приходится ездить в другие районы города. Для взрослых также разнообразия нет: в Медцентре работает лишь небольшой фитнес-центр.

Жители Медцентра надеялись, что заработает банно-оздоровительный комплекс на улице Воинов-Интернационалистов, но объект превратился в долгострой.