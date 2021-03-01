В воскресенье в лесу около Солигорска задержали несколько человек. Четверо - в ИВС до суда

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 28 февраля, в поселке рядом с Солигорском задержали несколько человек. По нашим данным, трое из них — стачкомовцы «Беларуськалия». Еще пять — женщины. Были ли другие задержанные, пока точно неизвестно. Некоторых до суда из изолятора отпустили домой: по нашей информации, это женщины, у которых есть несовершеннолетние дети, и пенсионерка.



Солигорск. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Одна из задержанных рассказала TUT.BY, что 28 февраля в лесопарковой зоне около поселка Тычины Солигорского района они встретились с друзьями и единомышленниками, беседовали, фотографировались. Это было около 16 часов дня, примерно через полчаса приехал ОМОН.

— Слышим: «Стоять — работает ОМОН». И начали нас задерживать. В итоге пятерых женщин погрузили в один бус, несколько парней — в другой. Нас привезли в ИВС и оставили в прогулочном дворике. Постепенно оттуда звали на допрос: сразу была опись вещей, потом спрашивали, у кого есть дети и кто где живет.

По словам задержанной, тем временем у некоторых дома проводили осмотр. У скольких точно — неизвестно. У одной изъяли красную ленту, которой был связан букет — его девушка дарила маме на День Рождения.

— Затем нас перевели в камеры и уже из камер вызывали и составляли протоколы по ст. 23.4 (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий) КоАП и 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). В ИВС мы пробыли примерно до полуночи, затем под расписку нас отпустили до суда домой. Из пяти женщин отпустили четырех: тех, у кого есть несовершеннолетние дети, и пенсионерку. Пенсионерке было плохо. Одну девушку оставили до суда в изоляторе.

Известно, что трое задержанных в лесопарке парней — в ИВС в Солигорске до суда. Все трое — стачкомовцы «Беларуськалия». Это Антон Демков, Константин Дзетеев, Андрей Могилевец.

Мы поговорили с женами задержанных членов стачкома Антона Демкова и Андрея Могилевца. По их словам, мужья до сих пор в ИВС, когда будет суд — женщины точно не знают. По каким именно статьям на их мужей составили протоколы, им также точно неизвестно. Екатерина, жена Антона Демкова вчера его искала сама:

— Я ему звонила, он был недоступен, в час ночи прочитала, что он в милиции.

Антон Демков ранее отсидел семь суток по ст. 23.34КоАП, его задержали в ноябре 2020 года во время экскурсии на родину Тадеуша Костюшко. Среди экскурсантов были члены стачкома «Беларуськалия» и жители Солигорска. В какой-то момент люди развернули БЧБ-флаг и сфотографировались. В общей сложности задержали 45 человек. Их увезли в Ивацевичский РОВД, а затем в СИЗО Барановичей. Задержанных обвиняли в участии в несанкционированном мероприятии по ст. 23.34 КоАП.

Наталья, супруга Андрея Могилевца, вчера мужа также искала сама — звонила в местное РОВД, примерно в 22 часа вечера ей подтвердили, что муж задержан.

Дозвониться в УВД Минского облисполкома, чтобы получить оперативный комментарий по ситуации, TUT.BY не удалось.