Витеблянину с онкозаболеванием за насилие над милиционерами дали 3,5 года колонии

Источник материала: Tut.by

Суд Первомайского района Витебска 1 марта приговорил к трем с половиной годам лишения свободы 54-летнего Владимира Малаховского, которого обвиняли в насилии или угрозе насилием к сотрудникам милиции. У мужчины — онкозаболевание, он инвалид, у него двое несовершеннолетних детей. Малаховский должен выплатить трем милиционерам, которых суд признал потерпевшими, 3 тысячи рублей компенсации морального вреда — по тысяче каждому.



Фото: «Віцебская вясна»

Уголовный процесс по делу Владимира Малаховского начался 22 февраля, его вела судья Татьяна Родина.

Гособвинитель просил наказать мужчину 6 годами лишения свободы. Адвокат настаивала на том, что наказание не должно быть связано с лишением свободы, поскольку Владимир инвалид, имеет онкозаболевание и воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

Согласно обвинению, 13 сентября 2020 года Владимир Малаховский «принял активное участие в несанкционированном шествии, пытался нанести травматические удары по разным частям тела милиционеров, цеплялся за форму, повредил ее и завладел милицейским жетоном». Позже, когда его задержали, он распылил газ из баллончика в сторону сотрудников. Так, по версии прокуратуры, Малаховский «нанес побои и причинил физическую боль» сотрудникам милиции.

Владимир Малаховский вину не признал.

Трое потерпевших милиционеров — Юрий Качихин, Алексей Емельянов и Позняков — подали гражданские иски о компенсации морального вреда в размере 1000 рублей каждый.

Юрий Качихин на суде утверждал, что обвиняемый применил против него «борцовский захват». На вопрос, как он освободился, силовик ответил, что только с помощью коллег. Качихин отметил, что Малаховский его не бил, и боли от действий Владимира он не почувствовал.

Жена Малаховского, Ирина, рассказала журналистам, что муж четыре раза перенес химиотерапию, его организм ослаблен, в СИЗО-2 он простудился. Врач после химиотерапии просил его немедленно обращаться за помощью в случае любого заболевания. Несмотря на это, меру пресечения Малаховскому не изменили.