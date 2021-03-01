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БАЖ: в Лиде задержана журналистка Ольга Быковская

01.03.2021 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналистку Ольгу Быковскую задержали в Лиде, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

В Лиде сегодня проходит административный процесс по ст. 23.34 КоАП над журналистом Юрием Дешуком. Ольга Быковская поехала на суд в качестве свидетеля и была задержана, сообщил БАЖ ее муж, журналист Павел Быковский.

В конце января стало известно, что независимого журналиста из Лиды Юрия Дешука подозревают по уголовному делу о злостном хулиганстве (ч. 2 ст. 339 УК).

Тогда Юрия задержали в здании суда — вместе с другими людьми, которые пришли на процесс в отношении администратора местного телеграм-канала «Лида — доска позора» Ивана Касперовича.

За несколько дней до этого, 18 января, после приговора по уголовному делу над активистом Витольдом Ашурком в лидском суде присутствующие кричали «позор!» и «жыве Беларусь!», многие после были привлечены к административной ответственности. Также было заведено уголовное дело по факту непристойных действий в суде во время оглашения приговора.

Быковская освещала уголовный процесс над активистом Витольдом Ашурком в качестве журналиста БелаПАН, на процессе присутствовал и Юрий Дешук.

 
 
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Журналистку Ольгу Быковскую задержали в Лиде, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
 
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