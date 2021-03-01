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Прогноз погоды на 2 марта
01.03.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного фронтального раздела. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман.
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Погодные условия в Беларуси будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, днем по северо-востоку скажется влияние малоактивного...
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