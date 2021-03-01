Новый УК: уголовную ответственность за повторное участие в акциях

Уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий будет введена в обновленных Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Беларуси.

Об этом сообщается в релизе Национального правового интернет-портала со ссылкой на заседание межведомственной рабочей группы по доработке законопроекта 24 февраля.

«Приняты меры по обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан, - отмечается в релизе. - В этих целях предлагается включить в УК новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных».

По мнению авторов законопроекта, данные меры позволят обеспечить дополнительную охрану конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан.

Вместе с тем, в УК предлагается конкретизировать условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если человек вследствие неожиданности посягательства не мог объективно оценить его опасность и характер), предусматривается более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность его рассрочки.

Напомним, с 1 марта начинают действовать обновленные КоАП (Кодекс об административных правонарушениях) и ПИКоАП (Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях.