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Новый УК: уголовную ответственность за повторное участие в акциях
01.03.2021 18:45 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий будет введена в обновленных Уголовном и Уголовно-процессуальном кодексах Беларуси.
Об этом сообщается в релизе Национального правового интернет-портала со ссылкой на заседание межведомственной рабочей группы по доработке законопроекта 24 февраля.
«Приняты меры по обеспечению дополнительной охраны конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан, - отмечается в релизе. - В этих целях предлагается включить в УК новые статьи и составы преступлений, которыми предусматривается ответственность за экстремизм, неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий, распространение владельцем интернет-ресурса запрещенной информации, производство (ввоз, сбыт) фальсифицированных медпрепаратов, а также незаконный сбор и распространение персональных данных».
По мнению авторов законопроекта, данные меры позволят обеспечить дополнительную охрану конституционного строя страны, жизни и здоровья граждан.
Вместе с тем, в УК предлагается конкретизировать условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны (если человек вследствие неожиданности посягательства не мог объективно оценить его опасность и характер), предусматривается более дифференцированный подход к назначению штрафа в зависимости от обстоятельств преступления и личности преступника, а также возможность его рассрочки.
Напомним, с 1 марта начинают действовать
В соответствии с документом
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Уголовная ответственность за неоднократное нарушение порядка проведения массовых мероприятий будет введена в обновленных Уголовном и Уголовно-процессуальном...
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