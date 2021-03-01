Кухарев поручил начать весенний месячник по уборке и благоустройству Минска

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. В Минске с 1 марта приступают к генеральной уборке территорий и ремонту дорог, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Мэр подчеркнул, что сейчас на улице установилась благоприятная погода для работ по благоустройству улиц.

"Нужно оперативно наводить порядок, уделив при этом особое внимание территориям вдоль МКАД, железной дороги. К выходным парки и скверы должны быть полностью очищены и готовы к приему посетителей. Также нужно продолжить работу по приведению в порядок пойм водных объектов столицы: удалению зарослей, благоустройству этих участков", – приводит слова Кухарева Telegram-канал "Минск. Официально".

Это касается не только коммунальщиков, но также предприятий и организаций столицы. Им предстоит убраться как на своих, так и на закрепленных территориях.

Кухарев поручил дорожным службам Минска ускорить работу по ямочному ремонту улиц и дорог. Что же касается предприятий ЖКХ, то им нужно в течение недели обследовать и до 1 мая привести в надлежащее состояние все пандусы, установленные на входах в жилые дома.

Мэр потребовал также определиться с дальнейшим освоением свободных территорий вдоль кольцевой МКАД и внести предложения по их развитию.

Кухарев также поручил организовать работу транспорта таким образом, чтобы в застраиваемых районах у новоселов была возможность комфортно добираться до своих новых домов.