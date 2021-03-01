«Дети устраивают заплывы на тюбингах». Под тающей «безопасной» горкой появилась глубокая лужа

Источник материала: Tut.by

В Новинках в начале зимы 2020-го оборудовали безопасную горку для катания на тюбингах. Сейчас под ней образовалась большая лужа, которая вызывает тревогу у местных жителей.

Горка находится в районе улиц Будславской и Меделки. Она обустроена на пустыре, недалеко от конечной остановки автобуса № 26. Несмотря на потепление, снег на ней еще держится, а вот под склоном образовалась огромная лужа.

Местная жительница Светлана говорит: вот так все выглядело в воскресенье 28 февраля.



По информации читателей, фото сделано 28 февраля

— Огромная и глубокая лужа под искусственной горкой появлялась во время оттепелей, есть она и сейчас. Во время морозов после оттепели несколько детей, спустившись с горы, провалились по колено под лед. К счастью, отделались испугом, замерзшими конечностями и испорченной обувью, — рассказывает Светлана. — Сейчас «озеро» значительно увеличилось в масштабах, а значит, стало глубже и опаснее.

Родители тревожатся: дети из домов в округе приходят сюда покататься, идут они сюда и с остановки общественного транспорта. Теперь здесь пытаются устраивать заплывы на тюбингах, как было около недели назад. По оценкам взрослых, глубина лужи в центре — по пояс.

— Службам, которые строят горки, надо бы задуматься и о системе водоотведения. Такой вот большой «водоем» под склоном только манит детей, — рассуждает родительница.

Получить комментарий в коммунальщиков по этому вопросу читателей в конце рабочего дня не удалось.



По информации читетелей, снимок сделан около недели назад