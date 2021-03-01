«Подошел мужчина в одежде рыбака». Как судили пенсионерок, задержанных на выходе из электрички

Источник материала: Tut.by

В понедельник утром минчанин Максим Гуленков проснулся пораньше, чтобы приехать в суд Партизанского района Минска к открытию. С утра здесь должны были разбирать дело его 66-летней мамы — Галины Георгиевны. Женщина — одна из пенсионерок, которых в пятницу задержали на выходе из «заславской» электрички. Для Галины Георгиевны — это не первый административный протокол, поэтому суда она дожидалась на Окрестина.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В расписании процесс Галины Георгиевны назначен на 9.45. Дело ведет Михаил Макаревич. В редакцию передали запись суда. На женщину, которая находится на Окрестина и дает показания по скайпу, составили два протокола. Первый — по ч. 3. ст. 23.34 КоАП, второй — по ст. 23.4 КоАП.

— Как это? — удивилась Галина Георгиевна, услышав про неповиновение. — Меня взяли за руку, я сразу пошла.

— Сейчас будем разбираться, — успокоил ее судья.

— У меня артроз, я третьи сутки сплю под столом на полу, — обратила внимание на условия в камере пенсионерка и обратилась к судье. — Это нормально?

— Суд не отвечает за ваше содержание в местах содержания под стражей, — пояснил Михаил Макаревич. — Но я вас услышал.

— Спасибо, — ответила Галина Георгиевна и сообщила, что у нее рак щитовидки, в 1992-м году ее прооперировали, и она находится на учете в онкодиспансере. — Я много лет наблюдаюсь, потому что у меня может быть рецидив.

В материалах, которые зачитал Михаил Макаревич, написано: 26 февраля, находясь на перроне Минск-Северный, Галина Георгиевна принимала активное участие в пикетировании, которое не было разрешено Мингорисполкомом. Во время акции она публично выражала свой протест по факту несогласия с решениями действующей власти, привлекала внимание прохожих, жестикулировала. При задержании, продолжил судья, женщина оказала неповиновение законному требованию должностного лица: упиралась, вела себя вызывающе и привлекала внимание прохожих.

Галина Георгиевна вину не признала и пояснила, что в пятницу решила съездить на рынок в Ждановичи за джинсами. Электричками, продолжила она, до этого не пользовалась, поэтому попросила людей объяснить, как и где ей выходить, но в итоге вышла не там.

— [На перроне] ко мне подошел мужчина в одежде рыбака, у него был предмет, которым дырки во льду крутят, — описала она события того дня. — Он взял меня за руку и спросил: «Что вы здесь делаете?». «Вышла из поезда», — ответила я. […] Он взял меня за руку и куда-то повел. Я настолько растерялась, что даже не спросила у него документы. Меня отвели в автобус. Я там была одна. И он водителю сказал: «Вот тебе, остальных сейчас приведем».

— Почему милиционеры задерживали граждан, в том числе вас? — уточнил судья.

— Я вышла из поезда перед закрытием дверей. Видела, что женщины (видимо, пассажиры, которые тоже вышли из вагона. — Прим. TUT.BY) пошли вниз к метро (рядом находится станция «Молодежная». — Прим. TUT.BY), а их не пустили. Почему? Я не знаю, — пояснила Галина Георгиевна. — Ни одной из этих женщин я не знаю. Может быть, виделись на пенсионерских маршах.

— А в вагоне ничего не было? — поинтересовался судья.

— Люди пришли, сели. Было тихо. Кто-то книгу открыл, читали. Потом поезд остановился и пассажиры стали выходить.

— А вы что делали, когда ехали в электропоезде?

— Читала рассказ Василия Быкова про то, как люди обиделись на богов, — пояснила женщина, а позже добавила, что это ее третье задержание. Первое случилось, когда она шла на кладбище, второе, когда Александр Лукашенко сообщил, что примут новую Конституцию и пройдут новые выборы. — И мы возле Комаровки прошлись и сказали: «Ура!».

Свидетелем по делу вступает участковый Партизанского РУВД под вымышленным именем. На процессе его представляют как Олега Жука. Он сидит на соседнем с Галиной Георгиевной стуле. Его версия событий 26 февраля выглядит так:

— Около 10.45 на перроне электрички вокзала проходило несанкционированное массовое мероприятие — пикетирование […], — рассказывает он. — Граждане, принимавшие участие в данном пикете, некоторые выкрикивали лозунги, кто-то жестикулировал, созывали прохожих […]. В связи с этим им объявили, что их действия незаконны, и попросили разойтись. Граждане отказывались, в связи с чем начали происходить задержания.

— Что вы можете сказать в части неповиновения? — уточнил судья.

— Подойдя, просил ее (Галину Георгиевну. — Прим. TUT.BY) пройти в РУВД для разбирательств. Гражданка начала говорить, что она ничего не делала, никуда не пойдет, начала упираться […], — пояснил участковый, отметив, что после этого к нему подошел второй сотрудник, и они отвели пенсионерку в автобус.

— Известно ли вам, что данные граждане делали в салоне электропоезда? — поинтересовался у него судья.

— Была информация, но утверждать не могу. Слышал, что граждане, которые ехали в этой электричке, читали книги (…) бело-красно-белых цветов (…) направленность против действующей власти, — неразборчиво отметил участковый. — Разговоры вот эти шли. Но что именно и как происходило, точно не скажу.

— Вы лично заводили меня в автобус? — уточнила у милиционера Галина Георгиевна. — Вы и есть тот рыбак?

— Ну да, — ответил участковый.

— Как же вам не стыдно? Как же вы спать будете? — эмоционально отреагировала она на слова Олега Жука.

По ее версии, этого человека она впервые увидела в Партизанском РУВД. В итоге женщина ходатайствовала, чтобы в процессе посмотрели видео с камер наблюдения на перроне. «Данное процессуальное действие нецелесообразно», — ответил судья.

— Значит, вы верите ему, что я сопротивлялась? — обратилась к Михаилу Макаревичу женщина.

— Сопротивление вам не вменяется, вменяется неповиновение, — поправил ее судья.

— Зачем неповиновение? Зачем обманывать, если ко мне подошел только один рыбак и увел в автобус. Зачем обманывать? Разве так можно? — не скрывала эмоций Галина Георгиевна. — Вы же понимаете, что этим делом, наоборот, настраиваете народ против себя. Как Маркс сказал: самое страшное преступление — это разрешенная смелость. Получается, ему все разрешено, а мне ничего. Я ничего не сделала, я даже не выкрикивала. […].

Решение по делу Галины Георгиевны суд принял на месте. По ч. 3 ст. 23.34 КоАП — 10 суток, и столько же по 23.4 КоАП.

— Значит, мне еще сидеть 17 суток? — переспросила она судьи.

— Считайте с момента, как вас задержали. Сегодня третьи сутки, [значит] почти 17, — пояснил судья и пожелал пенсионерке всего хорошего.

«Я там стояла. Потом мне сказали: «Пройдите со мной и взяли за руку»

Чуть позже в расписании суда Партизанского района Минска стали появляться дела других задержанных в электричке женщин. Три из них ближе к полудню рассматривала судья Наталья Дедкова. Первая в списке пенсионерка Ирина Новик. Судят ее по ч. 1 ст. 23.34 КоАП. Запись суда в редакцию передали волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».



Фото: Глеб Малофеев

В материалах дела, которые зачитала судья, написано почти то же, что у Галины Георгиевны. А именно: 26 февраля, находясь на перроне Минск-Северный, Ирина Леонидовна принимала активное участие в пикетировании, которое не было разрешено Мингорисполкомом. Во время акции она публично выражала свой протест по факту несогласия с решениями действующей власти, жестикулировала. С данными аргументами женщина не согласилась.

Пенсионерка не отрицала, что 26 февраля действительно находилась в указанном месте в указанное время. По ее словам, в этот день она решила съездить за лекарствами. Домой возвращалась на электричке. Села на вокзале, вышла на станции Минск-Северный. На вопрос, почему выбрала именно этот транспорт, ответила: «Мне очень удобно».

— Как вы были задержаны? — спросила у нее судья.

— Я вышла из электрички. Там стояли мужчины, они сказали стоять, я стояла, — пояснила Ирина Леонидовна. — Потом в конце платформы кому-то стало плохо. Я предложила, давайте подойдем. Со мной [пошел] молодой человек (позже женщина уточнила, что, возможно, это был сотрудник правоохранительных органов. — Прим. TUT.BY). Мы помогли женщине сесть на ящик из-под песка или чего-то другого. И я там стояла. Потом мне сказали: «Пройдите со мной и взяли за руку». […] и я села в автомобиль.

Свидетель по делу все тот же участковый Олег Жук. По его словам, 26 февраля на перроне Минск-Северный была замечена группа граждан, которые участвовали в пикетировании. Граждане «высказывали критический настрой против действующей власти», жестикулировали, звали других людей на акцию.

— Гражданам неоднократно было предложено разойтись, однако они этого не сделали. В связи с чем начали происходить задержания данной группы граждан, — сообщил участковый.

Решение по делу Ирины Новик суд также вынес на месте: штраф 30 базовых (870 рублей). По данным правозащитников, в понедельник такие же штрафы получили еще пять женщин — пассажирок «заславской» электрички. Кроме того, в день задержания на 25 базовых (725 рублей) оштрафовали 75-летнюю Наталью Иванисову.