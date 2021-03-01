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В Минске спасатели помогли выбраться мужчине, который тонул в Чижовском водохранилище
01.03.2021 20:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 марта спасатели достали из Чижовского водохранилища тонущего человека. Подробности
В 50 метрах от берега в промоине Чижовского водохранилища находился мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не мог выбраться из воды.
При помощи спасательной доски сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, достали его из воды на берег и передали медикам. После осмотра мужчину госпитализировали с общим переохлаждением.
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1 марта спасатели достали из Чижовского водохранилища тонущего человека. Подробности сообщает МЧС.
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