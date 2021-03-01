В Минске спасатели помогли выбраться мужчине, который тонул в Чижовском водохранилище

Источник материала: Tut.by

1 марта спасатели достали из Чижовского водохранилища тонущего человека. Подробности сообщает МЧС.

В 50 метрах от берега в промоине Чижовского водохранилища находился мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не мог выбраться из воды.

При помощи спасательной доски сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, достали его из воды на берег и передали медикам. После осмотра мужчину госпитализировали с общим переохлаждением.