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В Минске спасатели помогли выбраться мужчине, который тонул в Чижовском водохранилище

01.03.2021 20:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 марта спасатели достали из Чижовского водохранилища тонущего человека. Подробности сообщает МЧС.

В 50 метрах от берега в промоине Чижовского водохранилища находился мужчина в спасательном жилете, который самостоятельно не мог выбраться из воды.

При помощи спасательной доски сотрудники МЧС добрались до пострадавшего, достали его из воды на берег и передали медикам. После осмотра мужчину госпитализировали с общим переохлаждением.

 
 
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1 марта спасатели достали из Чижовского водохранилища тонущего человека. Подробности сообщает МЧС.
 
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