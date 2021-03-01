"Разговор у Президента". Председатель госконтроля Василий Герасимов

Источник материала: БT

Сотрудникам, соглашающимся получать зарплату в конвертах, в будущем может грозить административная ответственность. Об этом корреспондентам агентства теленовостей во время записи интервью рассказал председатель госконтроля . При этом, как отметил Василий Герасимов, человек, сообщивший о подобных фактах самостоятельно, может быть освобожден от ответственности. Подробности смотрите сегодня в проекте "Разговор у Президента".