|
"Разговор у Президента". Председатель госконтроля Василий Герасимов
01.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сотрудникам, соглашающимся получать зарплату в конвертах, в будущем может грозить административная ответственность. Об этом корреспондентам агентства теленовостей во время записи интервью рассказал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудникам, соглашающимся получать зарплату в конвертах, в будущем может грозить административная ответственность. Об этом корреспондентам агентства...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)