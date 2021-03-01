Е.Бондаренко: Наши фюреры повторяют одни и те же ошибки

Растет недовольство политикой властей и в Украине. Местные эксперты считают, что главной проблемой современной Украины является низкая управленческая квалификация высшего руководства страны. Каждый новый президент успевает набить те же шишки, что уже набил предыдущий. При этом к созидательной и продуктивной работе он так приступить и не успевает.
Елена Бондаренко, экс-депутат Верховной рады Украины: "Те, кто, к сожалению, не знает своей собственной истории, вынуждены действительно повторять раз за разом те же самые ошибки, как говорят, невыученные уроки, история за них очень жестко мстит. Так вот наверняка сегодня наши нынешние фюреры: и Порошенко, и Зеленский, такие, как Турчинов, Парубий, вот все эти, которые считали, что можно быть фюрером, при этом не имея ни малейшего понятия, как накормить страну, как наделить работой всех, кто в этой стране находится. Вот такие вещи долго не существуют".
Рейтинг Зеленского резко упал
Сегодня стали известны результаты Всеукраинского социологического опроса: за неделю рейтинг президента Зеленского рухнул на четверть с 25 % до 18 %. Теперь он практически сравнялся с популярностью с бывшим лидером страны Порошенко. Такой резкий обвал, считают эксперты, вызван, во-первых, проблемами с вакцинацией населения. Индийский препарат Covishield был закуплен с применением коррупционных схем. При этом качество вакцины настолько сомнительно, что ею категорически отказываются прививаться известные врачи. Во-вторых, продолжает бушевать скандал, связанный с арестом националиста Стерненко. Его соратники проводят агрессивные акции протеста. Наконец на днях был закрыт очередной оппозиционный канал. Ему позволили вести трансляцию меньше часа.