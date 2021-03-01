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Растет недовольство политикой властей и в Украине . Местные эксперты считают, что главной проблемой современной Украины является низкая управленческая квалификация высшего руководства страны. Каждый новый президент успевает набить те же шишки, что уже набил предыдущий. При этом к созидательной и продуктивной работе он так приступить и не успевает. . Местные эксперты считают, что главной проблемой современной Украины является низкая управленческая квалификация высшего руководства страны. Каждый новый президент успевает набить те же шишки, что уже набил предыдущий. При этом к созидательной и продуктивной работе он так приступить и не успевает.









Рейтинг Зеленского резко упал

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Е.Бондаренко: Наши фюреры повторяют одни и те же ошибки Растет недовольство политикой властей и в Украине. Местные эксперты считают, что главной проблемой современной Украины является низкая управленческая...

Сегодня стали известны: за неделю рейтинг президента Зеленского рухнул на четверть с 25 % до 18 %. Теперь он практически сравнялся с популярностью с бывшим лидером страны Порошенко. Такой резкий обвал, считают эксперты, вызван, во-первых, проблемами с вакцинацией населения. Индийский препарат Covishield был закуплен с применением коррупционных схем. При этом качество вакцины настолько сомнительно, что ею категорически отказываются прививаться известные врачи. Во-вторых, продолжает бушевать скандал, связанный с арестом националиста Стерненко. Его соратники проводят агрессивные акции протеста. Наконец на днях был закрыт очередной оппозиционный канал. Ему позволили