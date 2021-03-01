Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так День посткроссера в отделениях Белпочты Весенний привет из Беларуси. День посткроссера - сегодня в отделениях Белпочты. При отправлении 10 и более международных открыток адресаты получают скидку....

Весенний привет из Беларуси. День посткроссера - сегодня в отделениях Белпочты. При отправлении 10 и более международных открыток адресаты получают скидку. Посткроссинг - это онлайн-проект, где незнакомые люди со всего мира обмениваются открытками и марками. В Беларуси бумажные приветы отправляют более 30 тысяч человек. И по количеству участников это 8-е место в мире.