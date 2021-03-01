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День посткроссера в отделениях Белпочты

01.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Весенний привет из Беларуси. День посткроссера - сегодня в отделениях Белпочты. При отправлении 10 и более международных открыток адресаты получают скидку. Посткроссинг - это онлайн-проект, где незнакомые люди со всего мира обмениваются открытками и марками. В Беларуси бумажные приветы отправляют более 30 тысяч человек. И по количеству участников это 8-е место в мире.
 
 
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Весенний привет из Беларуси. День посткроссера - сегодня в отделениях Белпочты. При отправлении 10 и более международных открыток адресаты получают скидку....
 
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