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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Итоги Всебелорусского народного собрания обсуждают в рабочих коллективах Новации в образовательном процессе, современные технологии в обучении и воспитании патриотизма. С коллективом и учащимися Борисовской школы № 25 встретился...

Новации в образовательном процессе, современные технологии в обучении и воспитании патриотизма. С коллективом и учащимися Борисовской школы № 25 встретился депутат Палаты представителей Александр Шипуло. На повестке дня - подведение итогов Всебелорусского народного собрания. Обсуждали, чем живут школьники, роль семейного воспитания в становлении гражданской позиции и как будет развиваться молодежная политика страны.подвели и в Борисовской типографии. С рабочим коллективом обсуждали планы предприятия и волнующие работников темы.