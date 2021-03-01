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Итоги Всебелорусского народного собрания обсуждают в рабочих коллективах

01.03.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новации в образовательном процессе, современные технологии в обучении и воспитании патриотизма. С коллективом и учащимися Борисовской школы № 25 встретился депутат Палаты представителей Александр Шипуло. На повестке дня - подведение итогов Всебелорусского народного собрания. Обсуждали, чем живут школьники, роль семейного воспитания в становлении гражданской позиции и как будет развиваться молодежная политика страны.

Ольга Шаляпина, директор СШ № 25 г. Борисова: "Один из главных аспектов - это развитие патриотического воспитания детей. Ведь роль гражданина, роль патриота начинается с его любви к родине, поэтому основная задача учителей, родителей сегодня состоит в патриотическом воспитании качеств учащихся"

Итоги народного диалога подвели и в Борисовской типографии. С рабочим коллективом обсуждали планы предприятия и волнующие работников темы.

 
 
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Новации в образовательном процессе, современные технологии в обучении и воспитании патриотизма. С коллективом и учащимися Борисовской школы № 25 встретился...
 
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