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На водоемах весна. ОСВОД напоминает рыбакам о правилах безопасности
01.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПервый день весны принес в Беларусь и по-настоящему теплую погоду. А любителям зимней рыбалки напомнил, что пора закрывать сезон. Хотя по северу страны лед еще крепкий. Там, кстати, еще проводят и турниры по рыбной ловле. И все же покрытие с каждым днем все тоньше. А потому сотрудники ОСВОД дежурят на водоемах круглые сутки - выполняют рейды и напоминают рыбакам о правилах безопасности. Илья Цветков продолжит.
На календаре первый день весны. На термометрах плюс. А здесь, на Минском море, любители зимней рыбалки продолжают заниматься своим хобби. На большей части акватории покрытие пока безопасной толщины. Но солнце делает свое дело. И лед уже не тот, что был еще две недели назад.
Ледяные ловушкиПогодные контрасты творят чудеса. На одном водохранилище можно найти участки толщиной в полметра, а совсем рядом широкие промоины, в которые могут угодить рыбаки. Многие из них завершают ледовые походы в этом сезоне, ведь безопасность важнее всего.
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Не допустить чрезвычайной ситуации - задача специалистов ОСВОДРейды бригады спасателей выполняют каждый час. Рыбаков просят надеть жилеты и советуют не отходить далеко от проверенных мест, где лед пока достаточно прочный.
Перед тем как выходить на замерзший водоем, следует позвонить на ближайшую спасательную станцию. Там специалисты проинформируют о толщине льда, а также о тех местах, где спуск на воду разрешен.
Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Сейчас основная проблема - это промоины и трещины. Есть у нас места, где подмывают снизу подводные течения, лед меняет цвет и становится рыхлый. И самое главное - это успеть выйти на берег, ведь возле берега лед тает быстрее всего".
Турнир для рыболововНа севере страны зима пока не планирует отступать.
С приходом потепления на отлов некоторых видов рыб накладывают запретТак, с 1 марта до середины апреля во всех областях страны, кроме Витебской, где ограничения введут чуть позже, нельзя добывать щуку.
Владимир Козловский, замначальника управления Белорусского общества охотников и рыболовов: "Щука - очень популярный вид рыбы у наших любителей рыбной ловли. Поэтому за ней особый контроль. Сейчас у них нерест очень ранний, в некоторых регионах щука может нереститься даже подо льдом. Поэтому пока вылов этого вида запрещен. Если рыбак поймает щуку, он обязан отпустить ее на волю".
Весеннее зарыбление
Для поддержания популяций и сохранения баланса экосистемы уже через месяц специалисты проведут весеннее зарыбление водоемов. Тысячи мальков сменят место обитания, их переселят в крупнейшие водохранилища страны из рыбных хозяйств.
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Первый день весны принес в Беларусь и по-настоящему теплую погоду. А любителям зимней рыбалки напомнил, что пора закрывать сезон. Хотя по северу страны лед еще...
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