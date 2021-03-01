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На водоемах весна. ОСВОД напоминает рыбакам о правилах безопасности

01.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Первый день весны  принес в Беларусь и по-настоящему теплую погоду. А любителям зимней рыбалки напомнил, что пора закрывать сезон. Хотя по северу страны лед еще крепкий. Там, кстати, еще проводят и турниры по рыбной ловле. И все же покрытие с каждым днем все тоньше. А потому сотрудники ОСВОД дежурят на водоемах круглые сутки - выполняют рейды и напоминают рыбакам о правилах безопасности. Илья Цветков  продолжит.

На календаре  первый день весны. На термометрах плюс. А здесь, на Минском море, любители зимней рыбалки продолжают заниматься своим хобби. На большей части акватории  покрытие пока безопасной толщины. Но солнце  делает свое дело. И лед уже не тот, что был еще две недели назад. 

Ледяные ловушки 

Погодные контрасты творят чудеса. На одном водохранилище можно найти участки толщиной  в полметра, а совсем рядом  широкие промоины, в которые могут угодить рыбаки. Многие из них  завершают ледовые походы в этом сезоне, ведь безопасность  важнее всего.

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Не допустить чрезвычайной ситуации - задача специалистов ОСВОД

Рейды бригады спасателей выполняют каждый час. Рыбаков просят надеть жилеты и советуют не отходить далеко от проверенных мест, где лед пока достаточно прочный. 
Перед тем как выходить на замерзший водоем,  следует позвонить на ближайшую спасательную станцию. Там специалисты проинформируют о толщине льда, а также о тех местах, где спуск на воду  разрешен.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Сейчас основная проблема - это промоины и трещины. Есть у нас места, где подмывают снизу подводные течения, лед меняет цвет и становится рыхлый. И самое главное - это успеть выйти на берег, ведь возле берега лед тает быстрее всего".

На водоемах весна. ОСВОД напоминает рыбакам о правилах безопасности

Турнир для рыболовов

На севере страны  зима пока не планирует отступать. На озере Болецкое в Городокском районе  даже провели турнир по рыбной ловле среди любителей. Соревновались в мастерстве восемь команд. Андрей Солодянкин приехал из Новополоцка. Говорит, этот сезон оказался удачным: погода порадовала устойчивым минусом.

С приходом потепления на отлов некоторых видов рыб накладывают запрет

Так, с 1 марта до середины апреля во всех областях страны, кроме Витебской, где ограничения введут чуть позже, нельзя добывать щуку. 

Владимир Козловский,  замначальника управления Белорусского общества охотников и рыболовов: "Щука - очень популярный вид рыбы у наших любителей рыбной ловли. Поэтому за ней  особый контроль. Сейчас у них нерест  очень ранний, в некоторых регионах щука может нереститься даже подо льдом. Поэтому пока вылов этого вида запрещен. Если рыбак поймает щуку, он обязан отпустить ее на волю".

Весеннее зарыбление

На водоемах весна. ОСВОД напоминает рыбакам о правилах безопасности

Для поддержания популяций и сохранения баланса экосистемы уже через месяц специалисты проведут весеннее зарыбление водоемов. Тысячи мальков сменят место обитания, их переселят в крупнейшие водохранилища страны из рыбных хозяйств. 

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