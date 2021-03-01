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Ледяные ловушки

Первый день весны принес в Беларусь и по-настоящему теплую погоду. А любителям зимней рыбалки напомнил, что пора закрывать сезон. Хотя по северу страны лед еще крепкий. Там, кстати, еще проводят и турниры по рыбной ловле. И все же покрытие с каждым днем все тоньше. А потому сотрудники ОСВОД дежурят на водоемах круглые сутки - выполняют рейды и напоминают рыбакам о правилах безопасности.продолжит.На календаре первый день весны. На термометрах плюс. А здесь, на Минском море, любители зимней рыбалки продолжают заниматься своим хобби. На большей части акватории покрытие пока безопасной толщины. Но солнце делает свое дело. И лед уже не тот, что был еще две недели назад.Погодные контрасты творят чудеса. На одном водохранилище можно найти участки толщиной в полметра, а совсем рядом широкие промоины, в которые могут угодить рыбаки. Многие из них завершают ледовые походы в этом сезоне, ведь безопасность важнее всего.

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Не допустить чрезвычайной ситуации - задача специалистов ОСВОД

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Сейчас основная проблема - это промоины и трещины. Есть у нас места, где подмывают снизу подводные течения, лед меняет цвет и становится рыхлый. И самое главное - это успеть выйти на берег, ведь возле берега лед тает быстрее всего".











Турнир для рыболовов

С приходом потепления на отлов некоторых видов рыб накладывают запрет

Весеннее зарыбление





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На водоемах весна. ОСВОД напоминает рыбакам о правилах безопасности Первый день весны принес в Беларусь и по-настоящему теплую погоду. А любителям зимней рыбалки напомнил, что пора закрывать сезон. Хотя по северу страны лед еще...

Рейды бригады спасателей выполняют каждый час. Рыбаков просят надеть жилеты и советуют не отходить далеко от проверенных мест, где лед пока достаточно прочный.Перед тем как выходить на замерзший водоем, следует позвонить на ближайшую спасательную станцию. Там специалисты проинформируют о толщине льда, а также о тех местах, где спуск на воду разрешен.На севере страны зима пока не планирует отступать.. Соревновались в мастерстве восемь команд. Андрей Солодянкин приехал из Новополоцка. Говорит, этот сезон оказался удачным: погода порадовала устойчивым минусом.Так, с 1 марта до середины апреля во всех областях страны, кроме Витебской, где ограничения введут чуть позже, нельзя добывать щуку.Для поддержания популяций и сохранения баланса экосистемы уже через месяц специалисты проведут весеннее зарыбление водоемов. Тысячи мальков сменят место обитания, их переселят в крупнейшие водохранилища страны из рыбных хозяйств.