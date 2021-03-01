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Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело

02.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» Дарьи Геращенко Павла задержали на 72 часа, возбуждено уголовное дело, сообщает «Еврорадио».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сегодня у них дома и в офисе фирмы мужа был обыск. Подробностей пока нет, муж побывал на допросе и теперь задержан», — сообщила главный редактор «Бинокля» Ксения Петрович.

26 января в Бинокль пришли сотрудники департамента финансовых расследований. Они провели осмотры в рамках проверки по уклонению от уплаты налогов и изъяли документы, печати, компьютеры, смартфоны, флешки.

 
 
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Ранее финансовая милиция проводила проверку в отношении его фирмы по уклонению от уплаты налогов.
 
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