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Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело
02.03.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» Дарьи Геращенко Павла задержали на 72 часа, возбуждено уголовное дело, сообщает
«Сегодня у них дома и в офисе фирмы мужа был обыск. Подробностей пока нет, муж побывал на допросе и теперь задержан», — сообщила главный редактор «Бинокля» Ксения Петрович.
26 января в Бинокль
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Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело
Ранее финансовая милиция проводила проверку в отношении его фирмы по уклонению от уплаты налогов.
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