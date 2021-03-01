Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» задержали на 72 часа. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Tut.by

Мужа издателя брестского городского журнала «Бинокль» Дарьи Геращенко Павла задержали на 72 часа, возбуждено уголовное дело, сообщает «Еврорадио» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Сегодня у них дома и в офисе фирмы мужа был обыск. Подробностей пока нет, муж побывал на допросе и теперь задержан», — сообщила главный редактор «Бинокля» Ксения Петрович.

26 января в Бинокль пришли сотрудники департамента финансовых расследований . Они провели осмотры в рамках проверки по уклонению от уплаты налогов и изъяли документы, печати, компьютеры, смартфоны, флешки.