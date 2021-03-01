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Как уже было отмечено, новый КоАП - это первый этап совершенствования законодательства

Это позволит дифференцировано подходить к мерам воздействия, а следовательно - наказание виновному станет справедливее:













Совершил проступок, со дня оплаты штрафа не подвергался взысканию - обнуление

Воспитательные меры

Пьяным не место за рулем

Ответственность за протестную активность

Проект изменений в Уголовный кодекс

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ужесточение за пьяное вождение и градация тяжести проступков. Новый Административный кодекс вступил в силу С сегодняшнего дня в Беларуси вступают в силу новые КоАП и ПИКоАП. Среди заметных реформ - ответственность за использование незарегистрированной символики и...

С сегодняшнего дня в Беларуси. Среди заметных реформ - ответственность за использование незарегистрированной символики и увеличение штрафа за нарушения, связанные с массовыми мероприятиями. Отметим, при подготовке разработчики учитывали и реальную обстановку, и мировой опыт, и, конечно, мнение общественности. В итоге в основу кодексов легли принципы гуманизации и либерализации. Ключевые новации кодексов прямо сейчас разберетВ Кодексе административной ответственности появились некоторые новшества, которые так или иначе повлияют на жизнь белорусов. Теперь все нарушения разделены на три группы:С 1 марта, если человек совершит проступок впервые, то ему лишь сделают предупреждение - административки не будет, если в течение года он ничего не нарушал. Правда, надо признать, что "виноват". Однако за нарушение ПДД - сразу штраф.Обнуление штрафов. Момент, который не раз обсуждался во Дворце. Проехал на красный, не пристегнул ремень, не прошел техосмотр, зачем этот административный шлейф тянется за человеком? В итоге совершил проступок, со дня оплаты штрафа не подвергался взысканию – обнуление. Такое новшество заработает только в отношении административных дел.Подростков 14-18 лет, совершивших административные нарушения, могут вообще освободить от ответственности. Наказанием им может стать ограничение в плане развлечений и запрет на посещение определенных общественных мест. Бесспорно, кодекс очень либеральный. Но если речь идет об общественной безопасности и жизни людей, то здесь усиление ответственности.За вождение в нетрезвом виде накажут в зависимости от степени опьянения. В новым КоАП предусмотрена градация в виде двух ступеней: первая - до 0,8 промилле - 2 900 рублей штраф и лишение прав на 3 года, что свыше 0,8 промилле - 5 800 рублей и лишение на 5 лет.И, как уже было отмечено, кодекс содержит новации, которые продиктованы временем. Например, размер штраф за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных полномочий, его оскорбление стал выше 2900 рублей. Повторное участие в протестных акциях - административный арест увеличен с 15 до 30 суток. За распространение персональных данных сотрудников милиции, включая информацию о родных, месте жительства, номерах телефонов , также предусмотрена жесткая ответственность.Усилены меры воздействия и за нарушения правил дорожного движения. Например, подача звукового сигнала с нарушением установленных правил, блокировка дорог. И размещение запрещенной символики на балконах и фасадах домов также регулируется в рамках закона. Штраф 580 рублей для физических лиц и до 1740 рублей – для юридических.И еще один важный момент, что вторым этапом совершенствования законодательства станут поправки в Уголовный кодекс, документы уже на финальной стадии. Эксперты говорят, что уголовный закон должен соответствовать реальной обстановке в стране и в мире. Должна учитываться и мировая практика. А люди должны увидеть соответствующий закон и уяснить для себя, какие будут последствия за его несоблюдение. Кстати, рабочий вариант законопроекта уже опубликован на портале pravo.by.