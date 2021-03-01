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Ужесточение за пьяное вождение и градация тяжести проступков. Новый Административный кодекс вступил в силу
02.03.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС сегодняшнего дня в Беларуси
Как уже было отмечено, новый КоАП - это первый этап совершенствования законодательстваВ Кодексе административной ответственности появились некоторые новшества, которые так или иначе повлияют на жизнь белорусов. Теперь все нарушения разделены на три группы:
- административные проступки
- значительные
- грубые административные нарушения
Это позволит дифференцировано подходить к мерам воздействия, а следовательно - наказание виновному станет справедливее:
- в первый раз предупреждение
- за нарушение ПДД - сразу штраф
С 1 марта, если человек совершит проступок впервые, то ему лишь сделают предупреждение - административки не будет, если в течение года он ничего не нарушал. Правда, надо признать, что "виноват". Однако за нарушение ПДД - сразу штраф.
Совершил проступок, со дня оплаты штрафа не подвергался взысканию - обнулениеОбнуление штрафов. Момент, который не раз обсуждался во Дворце. Проехал на красный, не пристегнул ремень, не прошел техосмотр, зачем этот административный шлейф тянется за человеком? В итоге совершил проступок, со дня оплаты штрафа не подвергался взысканию – обнуление. Такое новшество заработает только в отношении административных дел.
Воспитательные мерыПодростков 14-18 лет, совершивших административные нарушения, могут вообще освободить от ответственности. Наказанием им может стать ограничение в плане развлечений и запрет на посещение определенных общественных мест. Бесспорно, кодекс очень либеральный. Но если речь идет об общественной безопасности и жизни людей, то здесь усиление ответственности.
Пьяным не место за рулемЗа вождение в нетрезвом виде накажут в зависимости от степени опьянения. В новым КоАП предусмотрена градация в виде двух ступеней: первая - до 0,8 промилле - 2 900 рублей штраф и лишение прав на 3 года, что свыше 0,8 промилле - 5 800 рублей и лишение на 5 лет.
Ответственность за протестную активность
И, как уже было отмечено, кодекс содержит новации, которые продиктованы временем. Например, размер штраф за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, неповиновение должностному лицу при исполнении им своих служебных полномочий, его оскорбление стал выше 2900 рублей. Повторное участие в протестных акциях - административный арест увеличен с 15 до 30 суток. За распространение персональных данных сотрудников милиции, включая информацию о родных, месте жительства, номерах телефонов , также предусмотрена жесткая ответственность.
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