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Швейцарская газета извинилась за то, что назвала главу ВТО бабушкой

02.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мар – Sputnik. Швейцарское издание Aargauer Zeitung публично извинилось перед новым гендиректором ВТО, которую назвало бабушкой в заголовке одной из статей.

Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии стала первой женщиной – главой ВТО, о том, что она займет кресло генерального директора организации, стало известно в феврале. Нгози Оконджо-Ивеала 66 лет.

"Мы разместили статью... под заголовком "Эта бабушка станет главой Всемирной торговой организации". Этот заголовок был неуместным и неподходящим, он вызвал гневную реакцию читателей. Приносим извинения за эту редакторскую ошибку", - говорится в сообщении швейцарской газеты.

В Aargauer Zeitung подчеркнули, что виноваты были именно редакторы издания, так как они сами исправили авторский заголовок на скандальный вариант, где фигурировало слово "бабушка".  При этом автор статьи не был поставлен в известность об изменениях.

Инцидент со статьей настолько взбудоражил общественность, что активисты даже создали петицию и начали сбор подписей против резонансного заголовка. Оконджо-Ивеала публично поблагодарила всех тех, кто не остался в стороне. Она также высказала признательность организации "ООН-женщины", которая борется за гендерное равенство.

"То, что они извинились, - важно и своевременно", - написала Нгози Оконджо-Ивеала в Twitter.

Оконджо-Ивеала родилась в 1954 году. Она работала министром финансов, а также министром иностранных дел Нигерии, была управляющим директором Всемирного банка и председателем правления Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Сегодня Оконджо-Ивеала официально вступила в должность главы ВТО, она стала первой женщиной-гендиректором в этой организации.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня 66-летняя Нгози Оконджо-Ивеала из Нигерии официально вступила в должность главы Всемирной торговой организации (ВТО).
 
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