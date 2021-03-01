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Работников, получающих "серую" зарплату, планируют штрафовать
02.03.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мар – Sputnik. Возможно введение административной ответственности для работников, которые получают зарплату "в конвертах", сказал глава Комитета госконтроля Василий Герасимов.
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"Возможно введение ответственности для работников, которые, понимая незаконность получения "серой" зарплаты, соглашаются на это", – сказал в эфире телеканала "Беларусь 1" Герасимов.
По его словам, будет также отлажен механизм освобождения от ответственности тех, кто сообщил о факте незаконном получения зарплаты.
Руководитель комитета подчеркнул, что в республике нет повальной тенденции выплат "серой" зарплаты, однако некоторые случаи все же есть. Герасимов привел в пример компанию в Бобруйске, где за четыре года было выплачено "в конвертах" около миллиона рублей. Пострадали 104 работника, возбуждено уголовное дело.
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Если работник сам сообщит, что получает зарплату "в конверте", от ответственности его могут освободить.
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