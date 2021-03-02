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Каждый факт необоснованного роста цен на лекарства будет рассмотрен в индивидуальном порядке
02.03.2021 08:33 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В ближайшее время в Беларуси будут приняты меры, которые гарантированно не допустят роста цен на лекарства. Об этом в нашем эфире
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В ближайшее время в Беларуси будут приняты меры, которые гарантированно не допустят роста цен на лекарства. Об этом в нашем эфире в программе "Разговор у...
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