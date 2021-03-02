Путешествуем по Беларуси. Ольманские болота

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Словосочетание "легкие Европы" слышали все, кто хоть изредка смотрит телевизор. И мало кто знает, что находятся они на территории Столинского района. Болота занимают 75 % его площади. Это знаменитые Ольманские болота.

Самый крупный болотный массив в Европе - краса и гордость Столинщины





Обратите внимание: он находится в пограничной зоне, поэтому прихватите с собой в дорогу паспорта. Уже через несколько километров от пункта пропуска вы окажетесь в уникальном месте. Экологи не могут нарадоваться: на местных болотах обитает 687 видов растений, 151 вид птиц и 26 видов млекопитающих.





Если верить историкам, когда-то здесь было море - море Геродота, или Сарматское озеро

На дне одного из озер не так давно был найден якорь 1560-х годов. А кое-где, как утверждают очевидцы, можно увидеть и торчащие из воды мачты затонувших кораблей. Эти болота считают относительно молодыми в отличие от болот на севере страны, которые образованы вследствие таяния ледника. Интересно, что в 60-х годах прошлого века в Ольманах находился 41-й авиационный полигон, на котором производилась отработка бомбометания. Ради создания полигона несколько населенных пунктов были отселены. Среди жителей окрестных деревень распространены слухи, будто уровень радиации на болотах повысился задолго до катастрофы на Чернобыльской АЭС. Но они ничем не подтверждены. А вот то, что в болотах до сих пор есть неразорвавшиеся снаряды и бомбы, - это факт. Еще один сомнительный факт, что болото не любит девушек. Поэтому если вы особа женского пола, то сразу в зоне риска.

Экотропа длиной полтора километра - простой деревянный настил, местами уходящий под воду.

Балансируя на ней, свою порцию адреналина вы получите. Тропа идет вдоль озера Большое Засоминое, воды которого когда-то были освящены, а в память об этом прямо в воде поставлен крест. А на вопрос, с чего бы вдруг, отвечает красивая романтическая легенда. Дочь князя - владельца этих земель влюбилась в простолюдина. Молодой человек, скрываясь от преследований отца, не желавшего видеть в зятьях крестьянина, сбежал на другой берег озера. Княжна по ночам плавала к возлюбленному на лодке, пока в одну из темных ночей ее судно не перевернулось. Княжна погибла. Раскаявшийся отец призвал священнослужителя освятить озеро и поставил здесь крест. С тех пор в озере никто не тонул.

В этой глуши обитают орлы-змееяды, серые и бородатые неясыти, луговые луни и филины, подорлики и болотные черепахи. Они сохранились благодаря военному полигону - люди сюда просто так не ходили. А веком раньше на этих землях были охотничьи угодья Радзивиллов, где любая хозяйственная деятельность была строжайше запрещена.

Особая гордость Ольманских болот - клюква

За ней приходят и местные жители, и украинцы, которые после ее продажи могут спокойно жить несколько месяцев. Говорят, за год клюквы тут собирают на сотни тысяч долларов.