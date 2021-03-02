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Конкурс на лучший скворечник объявили в Могилеве. Поучаствуете?

02.03.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве объявили конкурс на лучший скворечник, сообщил TUT.BY начальник участка парка в Подниколье Юрий Макацария. Авторов самых впечатляющих домиков для птиц наградят денежными призами и дипломами.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В конкурсе «Домик для птиц» участвовать можно уже сейчас. Для этого нужно построить скворечник и в течение марта предоставить его на суд жюри. Оценивать скворечники будут по нескольким параметрам.

Во-первых, важны функциональность и соответствие стандартам жилья для птиц, так что скворечник должен быть сделан исключительно из древесины лиственных пород.

Во-вторых, сделан домик для птиц должен быть аккуратно.

В-третьих, оценивать скворечник будут с художественно-эстетической точки зрения и оригинальности решения, то есть украшение домика декоративными элементами допускается.

А еще скворечник должен обязательно иметь все необходимые приспособления для его надежного закрепления на дереве при помощи веревок.

Приносить скворечники нужно в администрацию парка — она находится в здании кафе. По мере поступления скворечники будут выставлять около здания администрации. А 1 апреля, в Международный день птиц, скворечники выставят на обзор на центральной алее парка, потом разместят на деревьях в Подниколье.

По словам Юрия Макацария, в прошлом году могилевчане просто так, без конкурса принесли 50 скворечников. Еще какое-то количество домиков для птиц сделали работники парка. Все скворечники развесили на деревьях, и все они были заселены. И птиц, по наблюдениям Юрия Макацария, в парке за год стало гораздо больше. Скворцы, к слову, уже сейчас начинают занимать скворечники в Подниколье.

 
Теги: Могилев
 
 
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Лучшим строителям скворечников вручат денежные призы и дипломы.
 
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