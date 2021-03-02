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В Гомеле снова «заминировали» школы
02.03.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле кто-то продолжает «минировать» школы. Вечером 1 марта на электронные адреса сразу четырех учебных заведений пришли сообщения о расположенных там взрывных устройствах.
Взрывчатку в школах не нашли, но СК возбудил уголовное дело.
Напомним, 28 февраля
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Взрывчатку в школах не нашли, но Следственный комитет возбудил уголовное дело.
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