В Гомеле снова «заминировали» школы

Источник материала: Tut.by

В Гомеле кто-то продолжает «минировать» школы. Вечером 1 марта на электронные адреса сразу четырех учебных заведений пришли сообщения о расположенных там взрывных устройствах.





Взрывчатку в школах не нашли, но СК возбудил уголовное дело.

Напомним, 28 февраля поступили сообщения о минировании сразу двух гомельских школ — № 67 и № 10. На место тогда выехали экстренные службы — но взрывных устройств не обнаружили.