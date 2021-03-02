Беларусь и Армения изменят правила регистрации граждан при поездках

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар ― Sputnik. Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации своих граждан при въезде.

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект документа о внесении дополнения в межправительственное соглашение с Арменией, которое предусматривает взаимные поездки граждан двух стран. Соответствующий указ был подписан накануне, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Так, предлагается граждан одной стороны, которые временно приезжают на территорию другой стороны, освободить от регистрации с момента въезда на 30 дней. Однако по завершении данного срока эти люди должны встать на учет в органы миграции либо внутренних дел.

Белорусский президент поручил министерству иностранных дел провести переговоры по данному вопросу, и если будет достигнута взаимная договоренность, подписать соответствующий документ с армянской стороной.

Напомним, между Беларусью и Арменией действует безвизовый режим. Для въезда не требуется каких-либо разрешений.

На данный момент все граждане Армении в течение пяти рабочих дней после пересечения границы Беларуси обязательно должны зарегистрироваться. Оформляется такая временная регистрация в подразделении по гражданству и миграции сроком на 90 дней.

В том случае, если гражданин Армении не получил регистрацию вовремя, он будет оштрафован (до 20 базовых величин) и, возможно, депортирован за пределы страны.