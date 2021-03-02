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В Могилеве хотят провести митинг в День Воли и подали заявку в горисполком

02.03.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве планируют провести митинг в День Воли, 25 марта. Заявку на проведение мероприятия отправили в горисполком по почте 1 марта, сообщает 6tv.by. Митинг намерены проводить с требованием политических прав и свобод, освобождения политзаключенных, а также снятия запретов и ограничений на использование бело-красно-белого флага.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уведомление о проведении митинга в администрацию Могилева направил рабочий одного из заводов. В нем указано, что в мероприятии предполагается участие до 900 человек. Место проведения митинга — единственное, которое определили чиновники для не провластных мероприятий: стадион на улице Челюскинцев.

Заявлено, что финансировать акцию будут организатор и благотворители — члены Объединенной гражданской партии (ОГП). Что на митинге планируется использование транспарантов и лозунгов, а транспортных и пиротехнических средств — нет.

«Охрана общественного порядка, медицинское обслуживание при проведении массового мероприятия, уборка территории будут организованы в соответствии с действующим законодательством по заключенными мною договорам. При этом я как организатор обязуюсь произвести не позднее 10 дней после проведения массового мероприятия оплату фактических расходов на эти цели», — обещает заявитель.

По закону администрация города должна рассмотреть заявление и не позднее чем за 5 дней до даты проведения массового мероприятия в письменной форме сообщить его организатору о принятом решении — санкционировать или не санкционировать акцию.

 
Теги: Могилев
 
 
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Заявитель написал, что в митинге планируется участие до 900 человек.
 
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