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В Слониме активисты хотели провести разрешенный пикет, но местные власти отказали

02.03.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Слонимские активисты планировали 25 марта провести в местном городском парке пикет. Говорить на мероприятии хотели о «консолидации белорусского общества на идеи укрепления суверенитета и независимости страны». Один из жителей — Виктор Марчук — направил в райисполком заявку, но получил отказ, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: gs.by

В своем заявлении Виктор Марчук указал, что на пикете активисты будут также призывать белорусские власти остановить правовой беспредел, освободить всех политзаключенных и провести новые справедливые выборы. Недавно активисту пришел ответ: в проведении пикета отказано.

Указана причина — местные власти ссылаются на часть 6 статьи 4 «Закона о массовых мероприятиях РБ». Там речь идет о том, что «лица, допустившие нарушение порядка организации или проведения массового мероприятия, в течение одного года после наложения административного взыскания за такое нарушение, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, преступлений против общественной безопасности, преступлений против общественного порядка и общественной нравственности или преступлений против государства и порядка осуществления власти и управления, не могут выступать организаторами массового мероприятия».


Фото: gs.by

—  Так, летась мяне незаконна прыцягнулі да адміністрацыйнай адказнасці па артыкуле 23.34 КоАП РБ за тое, што я збіраў подпісы за адкліканне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Валянціна Семянякі. З-за гэтага цяпер мяне пазбавілі права выступаць у якасці арганізатара масавага мерапрыемства. Дарэчы, летась па артыкуле 23.34 КоАП да адказнасці прыцягнулі больш за сотню слонімцаў. І цяпер ніхто з іх — у тым ліку і я — не можа выступаць у якасці арганізатара таго ж пікету, — рассказал Виктор Марчук.

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Теги: Гродно
 
 
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Слонимские активисты планировали 25 марта провести в местном городском парке пикет. Говорить на мероприятии хотели о консолидации белорусского общества на идеи...
 
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