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Е. Лукаш: Патриотизм и независимость - это способность говорить нет, когда тебе это невыгодно
02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Украина несколько лет назад выбрала европейский вектор развития и теперь стремится в Евросоюз. Официально Соглашение об ассоциации может вступить в силу только после того, как его утвердят все страны - члены ЕС. Нидерланды остаются единственным государством, которое пока не ратифицирует документ. Но это не единственной препятствие Украины на пути в Европейский союз.
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Украина несколько лет назад выбрала европейский вектор развития и теперь стремится в Евросоюз. Официально Соглашение об ассоциации может вступить в силу только...
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