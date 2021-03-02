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До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе
02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Весна вступает в свои права. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 3. Днем воздух прогреется до плюс 3-9 градусов. В отдельных районах слабый туман, на дорогах гололедица. Минувший февраль оказался на 1-3 градуса холоднее обычного. В первые дни календарной весны в основном обойдется без осадков. Но уже в середине недели ситуация существенно изменится. В первые весенние выходные сохранится зимний характер погоды. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег.
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Весна вступает в свои права. До 11 градусов тепла ожидается в Беларуси на этой неделе. Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 3. Днем воздух...
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