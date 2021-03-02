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ОСВОД контролирует рыбаков на льду

02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мартовское солнце напомнило любителям зимней рыбалки: пора закрывать сезон и ждать оттепели. Хотя по северу Беларуси лед еще крепкий - местами до 60 сантиметров (там, кстати, сейчас еще проводят и турниры по рыбной ловле), но все же солнечные лучи очень быстро растапливают ледяное покрытие. Поэтому ОСВОД дежурит на водоемах круглые сутки. Сотрудники выполняют рейды и напоминают о правилах безопасности. Кроме того, внимательными следует быть и при ловле определенных видов рыб. Так, до середины апреля запрещено добывать щуку из-за нереста, который проходит в этот период.

 
 
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Мартовское солнце напомнило любителям зимней рыбалки: пора закрывать сезон и ждать оттепели. Хотя по северу Беларуси лед еще крепкий - местами до 60 сантиметров...
 
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