ОСВОД контролирует рыбаков на льду

Источник материала: БT

Мартовское солнце напомнило любителям зимней рыбалки: пора закрывать сезон и ждать оттепели. Хотя по северу Беларуси лед еще крепкий - местами до 60 сантиметров (там, кстати, сейчас еще проводят и турниры по рыбной ловле), но все же солнечные лучи очень быстро растапливают ледяное покрытие. Поэтому ОСВОД дежурит на водоемах круглые сутки. Сотрудники выполняют рейды и напоминают о правилах безопасности. Кроме того, внимательными следует быть и при ловле определенных видов рыб. Так, до середины апреля запрещено добывать щуку из-за нереста, который проходит в этот период.