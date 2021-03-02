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Беларусь и Армения изменят правила регистрации граждан

02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан. Президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении дополнения в межправсоглашение с Арменией о взаимных безвизовых поездках. Таким образом гражданам, временно пребывающим на территории другой страны, не понадобится регистрация в течение 30 дней с даты въезда. По истечении данного срока необходимо стать на учет по месту пребывания. Провести переговоры по проекту протокола и подписать документ при достижении договоренности уполномочен МИД.

 
 
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Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан. Президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении дополнения в...
 
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