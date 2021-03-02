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Установлен администратор деструктивного телеграм-канала
02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Правоохранители установили очередного администратора деструктивного телеграм-канала с призывами к организации несанкционированных массовых мероприятий. Администратором оказалась 40-летняя минчанка, работающая преподавателям в университете. В соответствии с законом о противодействии экстремизму женщине вынесено официальное предупреждение. На данный момент ресурс прекратил свое существование.
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Правоохранители установили очередного администратора деструктивного телеграм-канала с призывами к организации несанкционированных массовых мероприятий....
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