Администрация Президента продолжает выездные приемы граждан

Источник материала: БT

Для реагирования на актуальные проблемы населения. Наряду с проведением выездных приемов будут практиковаться встречи с трудовыми коллективами предприятий и организаций.

Сегодня помощник Президента - инспектор по Минску Александр Барсуков встретится с трудовым коллективом "Мотовелозавода". А помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский отправится в Белорусскую сельхозакадемию в Горки, где также встретится с коллективом и проведет личный прием граждан.

4 марта заместитель Главы Администрации Президента Дмитрий Крутой побывает на заводе "Гомсельмаш", помощник Президента Беларуси - инспектор по Брестской области Валерий Вакульчик посетит "Ивацевичдрев", помощник Президента - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк - филиал "Елизово" - Гродненский стеклозавод в Осиповичском районе. Со всеми коллективами состоятся встречи и личный прием для работников.