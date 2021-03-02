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Предприятие "Ольса" наращивает объемы производства

02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Повысить конкурентоспособность, расширить линейку продукции, а также географию экспорта - задачи, которые станут основными на ближайшие 5 лет, в том числе и для могилевского предприятия "Ольса". Это лидер в производстве складной мебели. Несмотря на просевшие из-за пандемии мировые рынки, здесь смогли нарастить объемы, причем по отдельным позициям в десятки раз. А также заключить новые контракты с ретейлерами Франции и Прибалтики. Популярность набирают и площадки для воркаута. Помощник Президента - главный инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк побывал на производстве, встретился с коллективом и оценил наработки предприятия. На предприятии состоялся прием граждан помощником Президента. Среди волнующих тем - работа общественного транспорта в Могилеве, приватизация жилья. Все вопросы, прозвучавшие от сотрудников, взяты на контроль. Они будут внимательно изучены.  

 
Теги: Могилев
 
 
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Повысить конкурентоспособность, расширить линейку продукции, а также географию экспорта - задачи, которые станут основными на ближайшие 5 лет, в том числе и для...
 
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