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"Забота" США о целостности Украины
02.03.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Совместные военные учения, спутниковая поддержка и проведение консультаций. Действительно ли США таким методом помогают Украине "сохранить территориальную целостность страны"? В России, как и в Европе, неоднократно заявляли, что поставки вооружения приведут только к обострению конфликта, а не его разрешению.
В заявлении Пентагона упоминается и дополнительный "жест помощи" - 150 миллионов долларов. Их обещают предоставить Украине, когда Минобороны США совместно с Госдепартаментом подтвердят, что страна действительно достигла "достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах".
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Совместные военные учения, спутниковая поддержка и проведение консультаций. Действительно ли США таким методом помогают Украине "сохранить территориальную...
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