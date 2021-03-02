"Забота" США о целостности Украины

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Совместные военные учения, спутниковая поддержка и проведение консультаций. Действительно ли США таким методом помогают Украине "сохранить территориальную целостность страны"? В России, как и в Европе, неоднократно заявляли, что поставки вооружения приведут только к обострению конфликта, а не его разрешению.



Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь": "Вся позиция западных стран или соседей базируется исключительно не на законе, не на демократических процессах, а исключительно на экономических, финансовых процессах, экономической и финансовой выгоде - не более того. То же самое мы можем говорить и о США, и о Великобритании, и о Франции, и о Польше. Их интересует их личный интерес. На сегодняшний день позиция Медведчука, конечно, неудобна для западных страны, для вот этих наших европейских псевдопартнеров, которые давным-давно видят Украину всего лишь как свою колонию, как очередной ресурс, которым они будут закрывать свои дыры или решать свои проблемы. На сегодняшний день, мы четко пониманием, что Германия упростила возможность трудоустройства на временные работы, на грязные работы, на полевые работы для украинцев, потому что для Германии украинец, наверное, был с 1941 года и по нынешний день остается всего лишь дешевой, удобной рабсилой".

В заявлении Пентагона упоминается и дополнительный "жест помощи" - 150 миллионов долларов. Их обещают предоставить Украине, когда Минобороны США совместно с Госдепартаментом подтвердят, что страна действительно достигла "достаточного прогресса в ключевых оборонных реформах".