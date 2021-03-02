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В Пинском районе спасатели подорвали лед, чтобы спасти мост
02.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
1 марта спасатели подорвали лед на реке Простырь в Пинском районе, чтобы спасти пешеходный мост, сообщает
Мост длиной 40 метров ведет к деревне Паре, где находится 8 жилых домов и живут 9 человек.
Спасатели серией взрывов раздробили лед общей площадью 1200 кв. м.
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Мост длиной 40 метров ведет к деревне Паре, где находится 8 жилых домов.
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