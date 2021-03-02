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В некоторых домах в Серебрянке сегодня не будет отопления. В списке есть также школа и детсады

02.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В некоторых домах и административных зданиях в Серебрянке сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Об этом сообщает «Минскэнерго».

Минские тепловые сети «Минскэнерго» 2 марта отключают участок квартальной сети, чтобы ликвидировать повреждения.

С 9.30 до 20.00 не будет тепла по таким адресам:

  • улица Плеханова, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;
  • Якубова, 48 к.1, 2, 3, 4, 52;
  • Рокоссовского пр-т 102;
  • детский сад № 335, ул. Плеханова, 109;
  • детский сад № 316, ул. Плеханова, 105а;
  • СШ № 134, ул. Плеханова, 107;
  • детский сад № 374, ул. Якубова, 44;
  • детская поликлиника, ул. Плеханова, 127.

 
 
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В некоторых домах и административных зданиях в Серебрянке сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Об этом сообщает «Минскэнерго».
 
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