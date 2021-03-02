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В некоторых домах в Серебрянке сегодня не будет отопления. В списке есть также школа и детсады
02.03.2021 10:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В некоторых домах и административных зданиях в Серебрянке сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Об этом сообщает
Минские тепловые сети «Минскэнерго» 2 марта отключают участок квартальной сети, чтобы ликвидировать повреждения.
С 9.30 до 20.00 не будет тепла по таким адресам:
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В некоторых домах и административных зданиях в Серебрянке сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Об этом сообщает «Минскэнерго».
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