В некоторых домах в Серебрянке сегодня не будет отопления. В списке есть также школа и детсады

Источник материала: Tut.by

В некоторых домах и административных зданиях в Серебрянке сегодня будет отсутствовать теплоснабжение. Об этом сообщает «Минскэнерго» .

Минские тепловые сети «Минскэнерго» 2 марта отключают участок квартальной сети, чтобы ликвидировать повреждения.

С 9.30 до 20.00 не будет тепла по таким адресам:

улица Плеханова, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125;

Якубова, 48 к.1, 2, 3, 4, 52;

Рокоссовского пр-т 102;

детский сад № 335, ул. Плеханова, 109;

детский сад № 316, ул. Плеханова, 105а;

СШ № 134, ул. Плеханова, 107;

детский сад № 374, ул. Якубова, 44;

детская поликлиника, ул. Плеханова, 127.